SOS Dolfijn De aangespoelde bruinvis bij Cadzand

In samenwerking met Omroep Zeeland NOS Nieuws • vandaag, 10:39 Strandgangers in Cadzand helpen zieke bruinvis van de regen in de drup

Een verzwakte en zieke bruinvis op het strand bij Cadzand is ondanks goedbedoelde hulp van veel strandgangers doodgegaan. Het dier spoelde gisteravond aan op een druk strand. Vrijwel direct ontstond een spontane reddingsactie. Strandgangers duwden het dier terug in zee. En toen de bruinvis even later weer aanspoelde, deden ze dat opnieuw, een aantal keren zelfs.

Maar daarmee hebben ze het dier niet geholpen. "Ze zagen de gestrande bruinvis en dachten: 'oh jee, die moet terug want die komt uit de zee'", zegt Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn tegen Omroep Zeeland. "Maar terugzetten heeft geen nut, want deze dieren gaan pas op het strand liggen als ze echt hulp nodig hebben."

Te veel water binnen

Het probleem was dat de bruinvis zichzelf niet meer drijvende kon houden, legt Van den Berg uit. Doordat het dier telkens werd teruggezet, kreeg het te veel water binnen. Een bruinvis is geen vis, maar een zoogdier, en heeft dus longen. "En dan verdrinkt het dier dus", aldus Van den Berg.

Het advies is om een aangespoelde bruinvis te laten liggen, zodat SOS Dolfijn er een veearts bij kan halen. Een extra reden om als strandganger geen actie te ondernemen, is dat gestrande dieren overdraagbare ziekten kunnen hebben.

Besmet met walvisluizen

Uit een eerste onderzoek blijkt dat de bruinvis een ernstig vermagerd vrouwtje was. Aan de huid was te zien dat het dier heel ziek was door zogenaamde huidlaesies, beschadigde stukken huid. Uit de open huid kwamen, nadat het dier was overleden, veel walvisluizen gekropen. Dat is een soort parasiet. Het kadaver is door hulpverleners meegenomen voor onderzoek.

"In dit geval was de bruinvis niet meer te redden, ook als ze niet steeds teruggezet was", zegt Van den Berg. "Dit dier was zo ziek, daar was geen walvisziekenhuis groot genoeg voor."

SOS Dolfijn raadt alle badgasten die in contact zijn geweest met het dier aan om hun handen goed te ontsmetten.