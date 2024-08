ANP

NOS Nieuws • vandaag, 09:52 ABN Amro houdt winst op peil, topman Swaak vertrekt om nieuwe strategie

Na ING en Rabobank heeft ook ABN Amro geen last van de moeizame economische omstandigheden en de onrust in de wereld. De bank maakte over het tweede kwartaal van dit jaar een winst van 642 miljoen.

Dat is een kwart minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Toen profiteerde ABN Amro van een flink bedrag dat vrij kwam, dat apart was gezet voor het geval klanten hun leningen niet meer zouden terugbetalen. Ook dit kwartaal kwam er geld terug uit deze stroppenpot voor de bank, maar met vier miljoen euro was dat veel minder dan een jaar geleden.

Bij ABN Amro ging het bij de presentatie van de nieuwe kwartaalcijfers vooral over het vertrek van topman Robert Swaak. Hij maakte vorige week bekend over uiterlijk een jaar op te stappen. Opvallend, want vier maanden geleden had Swaak juist bijgetekend voor een tweede termijn als topman van ABN Amro.

Nieuwe strategie, nieuwe ceo

Tegen de NOS zegt Swaak dat er niet zo heel veel meer aan de hand is dan dat er nu al wordt nagedacht over wat ABN Amro wil doen als de strategie die vier jaar geleden is ingezet, is afgerond. "Je evalueert een strategie elke vier tot vijf jaar. Je kijkt waar je die moet verfijnen of eventueel moet aanpassen."

Inmiddels is duidelijk waar ABN Amro naar toe wil en ook welke ceo daarbij hoort. "Als je dat besloten hebt, ja, dan moet je met dit nieuws naar buiten", benadrukt Swaak.

Kennelijk passen de ideeën over waar de bank naar toe moet niet bij de kwaliteiten van de huidige ceo. Swaak kwam indertijd als niet-bankier over van accountantskantoor PwC, om vooral rust te brengen bij ABN dat toen in een witwasschandaal was verwikkeld.

Welk type ceo de bank nu nodig heeft, laat Swaak in het midden: "Dat is echt aan de raad van commissarissen. Die moeten dat gaan bepalen." Ondanks zijn vertrek, zegt Swaak het komende jaar wel "volop betrokken" te blijven om de huidige strategie te voltooien.