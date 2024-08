Christian Schulz/Foto Hosser/dpa Het hotel is deels ingestort

NOS Nieuws • vandaag, 07:20 Dode en gewonden door instorten hotel in Duits toeristenplaats Kröv

In het Duitse plaatsje Kröv aan de rivier de Moesel is een deel van een hotel ingestort. De Duitse politie meldt dat er in ieder geval een dode is gevallen. Acht mensen zitten nog vast in het gebouw, sommige van hen hebben ernstige verwondingen. De hulpdiensten zijn bezig met reddingswerkzaamheden.

De Duitse politie meldt dat het gebouw gisteravond rond 23.00 uur is ingestort. Op dat moment waren er veertien mensen in het gebouw. Vijf van hen konden op tijd wegkomen. Ook in de directe omgeving zijn mensen geëvacueerd. Zij zijn ondergebracht in een gebouw in de omgeving.

De reddingswerkers hebben grote moeite om de mensen die nog in het hotel zitten te bereiken. Er zouden zo'n 250 hulpverleners aanwezig zijn, die met honden en drones proberen de mensen te bevrijden. De politie heeft gevraagd om het gebied zoveel mogelijk te mijden. De wegen naar de stad zijn afgesloten.

Het plaatsje Kröv ligt in de deelstaat Rijnland-Palts, in een populair wijngebied. Het is ook populair onder Nederlanders. Vooralsnog is onduidelijk wat de identiteit van het slachtoffers is. Ook is nog niet bekend waardoor het hotel is ingestort. De Duitse politie maakt rond 10.00 uur meer bekend.