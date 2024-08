NOS Nieuws • vandaag, 17:09 Taxichauffeur opgepakt na inrijden op voetgangers Keulen, meerdere gewonden

Een Duitse taxichauffeur is aangehouden omdat hij gisteren in de binnenstad van Keulen met opzet op meerdere voetgangers zou zijn ingereden. Vier voetgangers raakten gewond, van wie twee ernstig.

De 44-jarige chauffeur reed kort na 22.00 uur met hoge snelheid in op twee vrouwelijke voetgangers van 22 en 23 jaar.

Vervolgens reed hij zonder af te remmen in op een andere groep. Twee vrouwen van 25 en 27 jaar werden geraakt, een derde kon net op tijd wegspringen, meldt de Kölner Stadt-Anzeiger.

Oplettende ober

Een ober van een nabijgelegen brouwerij zag het gebeuren en rende na de aanrijdingen achter de taxi aan. De chauffeur zou ook op hem zijn ingereden, waarbij hij door een spiegel van de taxi werd geraakt.

Toen de chauffeur even later uit zijn auto stapte, wist de ober hem in bedwang te houden tot de politie arriveerde.

Aanrijding in Essen

Een uur voor het voorval in Keulen was dezelfde taxi betrokken bij een aanrijding met een voetganger in Essen. Daarbij raakte een vrouw van 50 zwaargewond. De politie onderzoekt nog of de aangehouden verdachte achter het stuur zat.

In de taxi vond de politie sporen van cocaïne. Bloedonderzoek moet uitwijzen of de man onder invloed van de drugs was.

De verdachte is naar een psychiatrisch ziekenhuis gebracht.