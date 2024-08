Pakketten gaan niet per schip, maar per drone naar deze windturbine

Ørsted De drone vertrekt vanaf het schip richting de windturbine

Normaal komen de leveringen bij de windturbines voor de kust van Vlissingen per schip aan, maar vandaag niet. Ze worden per drone bezorgd. Een bijzondere stap voor bedrijven achter het project, energiebedrijf Ørsted en dronebedrijf Skylift, maar ook voor de dronewereld.

Het gebeurde bij het windpark Borssele 1 en 2 op de Noordzee bij Vlissingen. De drones plaatsten bovenop de windmolens kasten met materiaal om te abseilen. Die kasten worden geplaatst zodat technici in geval van nood van de windmolen kunnen abseilen. Voorheen moest zo'n kast nog met veel mankracht en een kraan bovenop de windmolen geplaatst worden, nu kan dat dus met een drone.

Het gebruik van een drone is volgens de twee bedrijven veiliger, want er zijn minder mensen bij betrokken. "Spierkracht is altijd een risico. Nu kunnen we binnen een fractie van tijd deze kasten op de juiste plek krijgen", vertelt Floris van Haarlem, commercieel manager bij Ørsted. Nadat de drones de kasten op de juiste plek hebben geplaatst, zijn er nog twee technici die het materiaal vastmaken aan de reling.

Er zijn dus nog steeds mensen nodig, maar wel minder. Dat bespaart ook kosten: "Onderhoudstechnici kunnen we nu op andere plekken inzetten", zegt Van Haarlem.

Steeds meer impact

Als het Ørsted bevalt om drones in te zetten, dan wil het bedrijf dat op meer plekken gaan doen. "Dit is een testcase, maar we kunnen veel meer met drones. Bijvoorbeeld windmolenonderhoud."

Pakketten vervoeren per drone neemt de laatste jaren een vlucht. Het gebeurt nog lang niet op grote schaal, maar er wordt wel al volop getest. "Er moeten nog veel stappen gezet worden, maar ik verwacht dat drones steeds meer impact gaan hebben op de samenleving", zegt Dietmar Lander van Unmanned Valley, een onderzoeksplatform voor dronetechnologie.

Heel veel toepassingen kunnen nu moeilijk in de praktijk gebracht worden door wetgeving. Dietmar Lander, onderzoeker dronetechnologie

Het vervoeren van goederen, zoals dat vandaag is gebeurd in Vlissingen, is lang niet de enige mogelijkheid. "De medische wereld, landbouw, transport: we kunnen hier zoveel aan hebben."

Drones worden nu al ingezet om hoge gebouwen te inspecteren, zoals windmolens of bruggen. Maar er wordt ook getest om drones in te zetten voor medisch transport tussen ziekenhuizen, om bijvoorbeeld medicijnen of bloed te vervoeren. Daarmee zijn er al tests geweest tussen de ziekenhuizen van Heerlen en Aken en de ziekenhuizen van Meppel en Zwolle.

Soepeler regels

De dronebedrijven hebben nu wel te maken met lastige wetgeving, vertelt Lander. "De dronepiloot mag de drone nooit uit het zicht verliezen. Heel veel toepassingen kunnen daardoor moeilijk in de praktijk gebracht worden." Langeafstandsvluchten zijn door deze regel nu niet mogelijk in Nederland.

Volgens Lander zijn Nederlandse dronebedrijven geneigd daardoor te vertrekken naar andere landen met soepeler regels voor drones.

In landen als Spanje en Italië wordt er wel volop getest met langeafstandsvluchten, zegt Lander. Het Verenigd Koninkrijk loopt volgens hem voorop in de Europa. "Daar vliegen drones van testcentrum naar testcentrum door het hele land."