AFP Tim Walz

NOS Nieuws • vandaag, 15:01 Democratische presidentskandidaat Kamala Harris kiest Tim Walz als running mate

De Democratische presidentskandidaat Kamala Harris heeft Tim Walz aangewezen als haar kandidaat-vicepresident. Dat melden meerdere bronnen aan CNN en persbureaus AP en Reuters.

Walz is gouverneur van Minnesota en hij moet een belangrijke rol spelen bij het winnen van de zogenoemde swing states, oftewel staten waar zowel de Republikeinen als de Democraten geen overduidelijke meerderheid hebben. Die staten zijn beslissend bij de presidentsverkiezingen op 5 november.

Er werd al verwacht dat Harris voor een man zou kiezen als running mate, waarbij Amerikaanse media Walz al vroeg als een van de kanshebbers bestempelden.

Aardrijkskundeleraar

De 60-jarige Walz was voordat hij de politiek instapte onder meer aardrijkskundeleraar. Ook is hij een veteraan van de Nationale Garde, die in de VS wordt ingezet bij bijvoorbeeld natuurrampen. Sinds 2019 is hij gouverneur van Minnesota. Daarvoor zat hij twaalf jaar in het Huis van Afgevaardigden voor die staat.

Walz kreeg in 2020 als gouverneur te maken met de gewelddadige dood van George Floyd, een zwarte man die in Minneapolis om het leven kwam doordat een witte agent minutenlang met zijn knie op zijn nek had gedrukt.

Na de dood van Floyd in Minneapolis braken in die stad, en later ook wereldwijd, felle protesten uit. Walz zette toen de reservestrijdkrachten in tegen demonstranten.

Bij verkiezingen stemden ook gematigde Republikeinen geregeld op hem en binnen zijn eigen partij is hij populair door het progressieve beleid dat hij voert met bijvoorbeeld gratis schoolmaaltijden en het legaliseren van marihuana.

Daarnaast grenst Minnesota aan twee cruciale swing states - Wisconsin en Michigan - waar de Democraten met Walz stemmen hopen te trekken. Hij haalde de afgelopen weken de publiciteit door de Republikeinen als 'weird' (raar) te bestempelen. Dat woord werd toen al snel overgenomen door de campagne van Harris.

Op campagne

Harris gaat nu meteen op campagne met Walz, met een eerste bijeenkomst dinsdagavond in Philadelphia. Later in de week wonen de twee ook nog bijeenkomsten in andere swing states bij.

De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump koos vorige maand J.D. Vance als zijn running mate. Net als Harris met Walz, hoopt Trump met Vance - een senator namens Ohio die te boek staat als zeer conservatief - het goed te doen in de swing states.

Ohio ligt in de zogenoemde 'Rust Belt', de oude industriegebieden in het noordoosten van het land. Bij de vorige verkiezingen gingen veel stemmen in die verarmde streek naar Trump. Met Vance als running mate hoopt Trump die kiezers opnieuw voor zich te winnen.

Weinig tijd

Gewoonlijk heeft een presidentskandidaat maanden om een geschikte running mate te kiezen, maar Harris moest die keuze maken in slechts enkele weken, nadat president Biden zich ruim drie weken geleden had teruggetrokken uit de verkiezingsrace.

Biden staakte zijn pogingen om herkozen te worden nadat de druk vanuit zijn eigen partij om de handdoek in de ring te worden te groot was geworden. Biden versloeg Trump vier jaar geleden nog bij de presidentsverkiezingen, maar het vertrouwen dat hem dat nog eens ging lukken nam onder Democraten sterk af na een rampzalig verlopen debat tegen Trump, waarin hij warrig en fragiel overkwam.