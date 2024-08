Tieners van 13 en 16 opgepakt na mislukte overval op natuurcentrum

In samenwerking met

Twee tieners van 13 en 16 jaar hebben gisteren geprobeerd om een natuurcentrum in Gorinchem te overvallen. Ze droegen bivakmutsen en hadden mogelijk een vuurwapen bij zich. De jongens zijn opgepakt en zitten nog vast, schrijft de regionale omroep Rijnmond .

Natuurcentrum Gorinchem bestaat onder meer uit een speeltuin en een kinderboerderij en is op maandag gesloten voor bezoekers. Rond 15.30 uur waren er wel vier personeelsleden toen twee jongens over de hekken klommen.

"We hoorden geluid in onze lunchruimte en dachten dat er een pauw binnenkwam. Twee van mijn collega's liepen ernaartoe met het idee om die pauw weg te jagen, toen ze iemand met een bivakmuts zagen", zegt directeur José Wienese, die zelf aanwezig was.