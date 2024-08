AFP Een koper- en kobaltmijn van Glencore in Congo

NOS Nieuws • vandaag, 22:05 Grondstoffenreus Glencore krijgt opnieuw een miljoenenboete voor corruptie

Grondstoffenbedrijf Glencore is opnieuw veroordeeld in een corruptiezaak. Het Zwitserse bedrijf moet zo'n 140 miljoen euro betalen aan boetes en schadevergoeding.

Het Nederlandse Openbaar Ministerie deed sinds 2018 onderzoek naar mogelijke omkoping van hooggeplaatste ambtenaren in de Democratische Republiek Congo. De zaak draaide om licenties voor kobalt- en kopermijnen in dat land.

Ook het Zwitserse Openbaar Ministerie onderzocht de zaak. Beide landen besloten uiteindelijk dat het logischer was om de straf op te leggen in Zwitserland, omdat het bedrijf daar gevestigd is. Nu dat vandaag is gebeurd, heeft het Nederlandse OM de zaak geseponeerd.

Aandelen van een staatsbedrijf

Een zakenpartner van Glencore kocht in 2011 een Congolese hoge ambtenaar om. In ruil daarvoor kreeg hij minderheidsaandelen in het staatsmijnbedrijf voor minder dan de waarde. Glencore profiteerde mee van de voordelen van die deal. Bovendien deed het bedrijf volgens de Zwitserse autoriteiten te weinig om corruptie te voorkomen.

Het Zwitserse bedrijf gaat niet in beroep tegen de straf. Daarmee komt weer een corruptiezaak tegen Glencore ten einde. Afgelopen twee jaar bekende het bedrijf ook al schuld in zaken die door de Amerikanen en Britten waren aangespannen vanwege omkopingen in verschillende andere Afrikaanse landen, Brazilië en Venezuela. De zaken kostten het bedrijf inmiddels al ruim een miljard euro.

Eerder deze week werd bekend dat de Britten ook verschillende oud-(top)werknemers van het handelshuis gaan vervolgen.