In samenwerking met L1 Nieuws NOS Nieuws • vandaag, 10:50 Curator zoekt kopers voor Russische vliegtuigen op Maastrichts vliegveld

Voor vier Russische vliegtuigen die op Maastricht Aachen Airport staan is een curator hard op zoek naar een nieuwe eigenaar. Door de oorlog in Oekraïne en de daaropvolgende sancties is de Russische eigenaar failliet gegaan.

De airbussen staan al sinds 2019 bij vliegtuigonderhoudsbedrijf Samco in Beek, vlak bij Maastricht Aachen Airport. Ze stonden daar in eerste instantie in afwachting van een klant, zegt de directeur van het bedrijf Constant van Schaik. "De vliegmaatschappij die zou gaan vliegen met de toestellen, zag daar toch vanaf. Dus er werd een nieuwe klant gezocht. In de tussentijd stonden ze bij ons, dat gebeurt vaker met vliegtuigen."

Het duurt altijd wel even voordat een nieuwe klant wordt gevonden, zegt Van Schaik. Maar in dit geval ging de eigenaar failliet voordat de vliegtuigen weer in de lucht waren. Dus bleven ze langer staan in Beek. De eigenaar ging failliet als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. "Vanwege opgelegde sancties mochten de vliegtuigen niet meer weg van onze parkeerplaats", aldus Van Schaik. "En ze mochten ook geen Russische eigenaar meer hebben."

Miljoen aan parkeerkosten

Via een curator uit Ierland zijn de toestellen onteigend van de Rus. De curator is nu eigenaar van de toestellen en zoekt een koper. Geïnteresseerden kunnen bieden op de toestellen, zegt Van Schaik. "Maar dat loopt allemaal via Ierland, daar hebben wij bij Samco verder niks mee te maken."

De toestellen staan wel geparkeerd bij het Nederlandse bedrijf. De kosten van dat parkeergeld zijn met zo'n 300 euro per toestel per dag opgelopen tot ruim een miljoen euro. Omdat de curator verwacht dat binnenkort een koper gevonden zal worden, heeft die dat bedrag voorgeschoten aan Samco. De opbrengst van de vier vliegtuigen samen zal tussen de 100 en 120 miljoen euro liggen, verwacht Van Schaik.

Revisie

Dat geld is dus deels al uitgegeven voordat het er is. Niet alleen aan parkeerkosten, ook aan onderhoud van de motoren en interne systemen. "Zodra er een koper is gevonden en het geld binnen is, kunnen we aan de slag", zegt de directeur tegen regionale omroep L1 Nieuws.

Al met al is het een flinke klus. Van Schaik verwacht dat er per toestel tussen de 10.000 en 15.000 uur werk in zal zitten. "Maar we zijn blij als ze weg zijn, want dan hebben we weer ruimte voor nieuwe vliegtuigen."