ANP Caspar Corbeau

NOS Sport • vandaag, 19:48 Estafetteploegen op laatste olympische zwemdag ver verwijderd van medailles

Op de slotdag van het olympische zwemtoernooi in Parijs zijn de Nederlandse estafetteploegen op de 4x100 meter wisselslag er niet in geslaagd in de prijzen te vallen.

Bij de mannen tikten Kai van Westering (rug), Caspar Corbeau (school), Nyls Korstanje (vlinder) en Stan Pijnenburg (vrije slag) in de finale aan in 3.32,52. Daarmee eindigde het kwartet als achtste. Het goud was voor China in 3.27,46, voor de Verenigde Staten (3.28,01) en Frankrijk (3.28,38).

Het was de achtste keer sinds Rome 1960 dat Nederland in de finale stond. Nimmer slaagde de zwemmannen erin een medaille in de wacht te slepen op dit estafettenummer. Het beste resultaat dateert van Sydney 2000, toen Nederland onder aanvoering van slotzwemmer Pieter van den Hoogenband als vierde aantikte.

Ook de Nederlandse vrouwen verlieten met lege handen de La Défense Arena in het Parijse zakendistrict. Maaike de Waard (rug), Tes Schouten (school), Tessa Giele (vlinder) en Steenbergen (vrije slag) kwamen gezamenlijk tot een tijd van 3.59,52.

In de allerlaatste finale van Parijs 2024 ging het goud met een wereldrecord van 3.49,63 naar de Verenigde Staten. Het vorige wereldrecord (3.50.40) was eveneens van de VS. Zilver was gereserveerd voor Australië, het brons ging naar China.

Voor de vrouwen was het de tiende keer dat een Nederlands kwartet in de eindstrijd stond. Slechts één keer resulteerde dat in een medaille. Tijdens de Spelen van 1964 in Tokio greep Nederland, met Ada Kok en Erica Terpstra in de gelederen, een zilveren medaille.

Teleurstellend zwemtoernooi Nederland

De Nederlandse zwemploeg sloot daarmee in de Franse hoofdstad een teleurstellend olympisch zwemtoernooi af. Slechts zes zwemmers slaagden erin een individuele finale te behalen, driemaal stond er een estafetteploeg in de eindstrijd.

Zowel Corbeau als Schouten slaagde erin op de 200 school een bronzen medaille in de wacht te slepen, waarmee het totale aantal podiumplekken op twee bleef steken.