Beeld Anne Frank en andere monumenten in Amsterdam beklad met 'Free Gaza'

Drie beelden in Amsterdam-Zuid zijn beklad met rode verf en bespoten met de tekst 'Free Gaza'. Onder meer het beeld van Anne Frank op het Merwedeplein is besmeurd. De handen zijn rood gemaakt.

Een voorbijganger ontdekte de bekladding op het Merwedeplein vanochtend, zegt een woordvoerder van de politie. De gemeente gaat het beeld schoonmaken en de politie is een onderzoek gestart. Getuigen wordt verzocht zich te melden, schrijft stadszender AT5.

Volgens de omroep zijn zeker zes beelden in het stadsdeel Amsterdam-Zuid beklad. Onder meer op het beeld van Indiase vrijheidsleider Mahatma Gandhi op de nabijgelegen Churchilllaan en een verzetsmonument op de Apollolaan is rode verf te zien en de tekst 'Gaza'.

Beeld van de jongen met konijnen op de Muzenpleinbrug

Verzetsmonument aan de Apollolaan

De politie onderzoekt of de verschillende bekladdingen met elkaar te maken hebben. Er wordt gesproken met getuigen en de politie roept andere getuigen op zich te melden.

80 jaar geleden

Het is de tweede keer in korte tijd dat het beeld van Anne Frank is beklad. Begin juli gebeurde dat ook al. Toen werden de voeten roodgemaakt en was op de sokkel het woord 'Gaza' gespoten.

Het beeld staat op het Merwedeplein omdat Anne Frank daar, samen met haar ouders en zus, woonde van 1933 tot 1942. Daarna moest het gezin onderduiken in het Achterhuis op de Prinsengracht.

Vandaag is het precies 80 jaar geleden dat Anne Frank daar samen met de andere onderduikers werd ontdekt en afgevoerd. Ze stierf begin 1945 op 15-jarige leeftijd in het concentratiekamp Bergen-Belsen. Het dagboek dat ze schreef tijdens de Tweede Wereldoorlog is na haar dood uitgegeven en is wereldwijd een veelgelezen boek.

De Anne Frank Stichting heeft "met afschuw kennisgenomen" van de bekladding. "Deze bekladding raakt ons opnieuw in het hart", zegt algemeen directeur Ronald Leopold. "Het beeld herinnert ons aan een jong meisje, met ambities en dromen. Een meisje dat vermoord is, enkel en alleen omdat zij Joods was."

Het beeld werd ook al eens van zijn plek getrokken en de sokkel is ook al eerder kapotgemaakt. De Anne Frank Stichting gaat aangifte doen van de bekladding.

'Respectloos en schandalig'

Ook de gemeente Amsterdam laat weten aangifte te doen van de verschillende bekladdingen. "Het is respectloos en schandalig", zegt een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema. "We maken alles zo snel mogelijk schoon."