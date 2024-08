ANP Deelnemers van de Canal Parade

In samenwerking met NH NOS Nieuws • vandaag, 14:52 Afgeladen kades bij vrolijke Canal Parade in Amsterdam

Bij welhaast ideale weersomstandigheden genieten bezoekers op volle kades van de jaarlijkse Canal Parade in de hoofdstad. In het middelpunt staan de tachtig boten met deinende en dansende deelnemers die zich langzaam maar zeker door de grachten wurmen, meldt AT5.

De Canal Parade is het bekendste onderdeel van Pride Amsterdam, een week vol activiteiten die de emancipatie van de lhbti'ers een stukje verder moeten helpen. Vorige weekend trapte Pride Amsterdam af met een mars, vandaag varen de boten. Het thema is dit jaar #Together.

"In een polariserende samenleving komt de lhbtiqa+-community regelmatig onbedoeld tegenover elkaar te staan, in plaats van naast elkaar", stelt de organisatie. "Juist in een tijd waar regenboogidentiteiten internationaal vaker onder druk staan en mensen vrijheden verliezen, is het belangrijk dat iedereen elkaar weer weet te vinden."

Op de feestelijke Canal Parade lijkt dat zeker te lukken. De platbodem waarop het personeel van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis vrolijk staat te dansen, wordt gevolgd door een boot met tientallen al net zo uitgelaten dansende medewerkers van een commercieel bedrijf. Een andere boot is dan weer voor Roze in Blauw, het lhbti-netwerk van de politie.

Pride Amsterdam Het thema van dit jaar is together

Hoe vrolijk ook, de Canal Parade is ook een dag van protest, zegt het COC, de belangenvereniging van lhbti'ers.

Uit Europees onderzoek bleek eerder dit jaar dat 65 procent van de Nederlandse lhbti'ers zegt op school slachtoffer te zijn geworden van pesterijen, spot, beledigingen en bedreigingen vanwege de seksuele geaardheid. "Ik ben gestopt met school omdat klasgenoten gewelddadig waren", zegt een 30-jarige Nederlandse non-binaire respondent in dat onderzoek.

Uit de Gezondheidsmonitor Jeugd van de Gemeente Amsterdam komt dit jaar eenzelfde beeld. Zo blijkt dat maar 43 procent van de leerlingen van de tweede en vierde klas van het voortgezet onderwijs in de stad het normaal vindt als twee mannen of vrouwen verliefd zijn op elkaar.

"De acceptatie neemt eigenlijk over de hele linie af. Geweld en discriminatie neemt toe. En dat is niet alleen binnen de regenbooggemeenschap, maar eigenlijk tegen allerlei minderheden" aldus Philip Tijsma van het COC in het NOS Radio 1 Journaal. "Daarom roepen we het kabinet op stevige maatregelen te nemen tegen discriminatie."

"Het begint natuurlijk op school", stelt Tijsma. "Je wilt eigenlijk dat iedereen in Nederland leert dat je met respect met elkaar omgaat, ongeacht onze onderlinge verschillen."

"Daarnaast willen we hogere straffen voor discriminerend geweld als mensen toch over de schreef gaan. Maar ook meer politiecapaciteit om te zorgen dat discriminatie tot op de bodem wordt uitgezocht. Als je weet dat er ongeveer 15.000 gevallen van discriminatie gemeld worden per jaar én daar worden tachtig mensen voor veroordeeld; dat is natuurlijk bijna niks. Dat moet echt anders."

Wiek Dirks Meedeinen langs de kant

Staatssecretaris Mariëlle Paul (Emancipatie) spreekt van een "uiterst zorgwekkende ontwikkeling" en wil "meer inzicht krijgen in mogelijke oorzaken van en oplossingen" voor de dalende lhbti-acceptatie, vooral onder jongeren. Paul vaart vandaag mee in de botenparade, op de Youth Pride-boot.