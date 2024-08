AFP De Amerikaanse zanger Steven Tyler, frontman van Aerosmith, in 2020

NOS Nieuws • vandaag, 10:16 Na ruim 50 jaar stopt Aerosmith met optreden vanwege stemproblemen Steven Tyler

De Amerikaanse rockband Aerosmith stopt met optreden vanwege stemproblemen van frontman Steven Tyler. Dat heeft de band, bekend van hits als Dream On en Walk this Way, bekendgemaakt op sociale media.

De 76-jarige Tyler - echte naam Steven Victor Tallarico - liep vorig jaar september ernstige schade op aan zijn stembanden, met bloedingen als gevolg. Aerosmith was toen net begonnen aan een afscheidstournee door de Verenigde Staten en Canada, die oorspronkelijk tot begin komend jaar zou duren. De band moest door Tylers stemproblemen al meerdere concerten annuleren en stopt nu dus helemaal met optreden.

Tyler werkte maandenlang aan zijn herstel, schrijft de band. "We hebben hem zien worstelen, ondanks de hulp van het beste medische team aan zijn zij. Helaas is duidelijk dat een volledig herstel van zijn stemproblemen niet mogelijk is. Daarom hebben we, als goede vrienden, het hartverscheurende en moeilijke, maar noodzakelijke besluit genomen om te stoppen."

'Dream On' van Aerosmith, dat in 1973 uitkwam:

De rockgroep werd in 1970 opgericht in Boston. De samenstelling wisselde een paar keer, maar het grootste deel van de tijd bestond de band uit Steven Tyler (zang), Joe Perry (gitaar), Tom Hamilton (bas), Joey Kramer (drums) en Brad Whitford (gitaar). De band bracht vijftien studioalbums uit en werd in 2001 opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame in Cleveland.

In het bericht op sociale media bedankt de band de fans. "Sommigen van jullie reizen al vanaf het begin met ons mee en jullie zijn de reden dat we rock-'n-rollgeschiedenis hebben geschreven. Het is de eer van onze levens geweest dat onze muziek onderdeel werd van jullie leven."

Beschuldigd van seksueel wangedrag

Tyler werd de afgelopen jaren meerdere keren beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. In februari wees een Amerikaanse rechter een misbruikzaak af omdat de vrouw, die zei in de beginjaren van de band door de frontman te zijn gebruikt, volgens de rechter te lang gewacht met het aanklagen van Tyler.

Er loopt nog wel een andere misbruikzaak tegen de zanger, waarin de aantijging is dat Tyler in de jaren 70 een destijds 16-jarige meisje seksueel heeft misbruikt. Tyler heeft de beschuldigingen altijd ontkend.