NOS Nieuws • vandaag, 04:18 Defensieminister VS trekt deal met kopstuk aanslagen 9/11 in

De Amerikaanse minister van Defensie Austin heeft de deal die was gesloten met met drie mannen die worden verdacht van het beramen van de aanslagen van 11 september 2001 in de VS weer ingetrokken. Dat heeft het Pentagon bekendgemaakt in een memo aan de toezichthouder van de militaire commissie van Guantánamo Bay.

Twee dagen geleden werd bekend dat het veronderstelde brein achter de aanslagen, Khalid Sheikh Mohammed, schuld zou gaan bekennen in ruil voor een levenslange gevangenisstraf. Ook twee handlangers van Mohammed sloten die deal. Daarmee zouden zij berechting in de gevangenis van de VS op Cuba met de doodstraf als mogelijke uitkomst kunnen ontlopen.

De toezichthouder van de militaire commissie tekende de deal met het drietal, maar defensieminister Austin ontneemt haar die bevoegdheid en trekt de overeenkomst nu in. "Vanwege de belangen zou de verantwoordelijkheid voor een dergelijke beslissing bij mij moeten liggen", schrijft Austin in de memo. Dat betekent dat de doodstraf weer terug op tafel is in de zaak.

Kritiek nabestaanden

Nadat de deal tussen de verdachten was getekend, werden de nabestaanden van de bijna 3000 slachtoffers van de aanslagen per brief op de hoogte gesteld. Sommige families van de slachtoffers hadden flinke kritiek op de deal en de voorwaarden, die overigens niet openbaar zijn gemaakt.

Khalid Sheikh Mohammed wordt door de VS beschouwd als de architect van de aanslagen in 2001. Hij werd in 2003 in Pakistan opgepakt. Vervolgens verbleef hij drie jaar in geheime CIA-gevangenissen in diverse landen, waar hij veelvuldig werd gemarteld.

Om deze reden sleept de zaak tegen Mohammed en andere terreurverdachten al jaren. Er lopen al ruim tien jaar juridische procedures over de vraag hoe rechtmatig of betrouwbaar het verkregen bewijs tegen hen is als gevolg van de martelpraktijken.