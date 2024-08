VS klaagt TikTok aan voor schending privacyregels kinderen

Groot wantrouwen

TikTok zegt in een reactie dat het al ruim een jaar samenwerkt met de mededingingsautoriteit om de problemen aan te pakken. Het bedrijf is teleurgesteld dat de Federal Trade Commission nu een rechtszaak aanspant in plaats van samen te blijven werken aan een oplossing.

Er is al jaren groot wantrouwen in de VS richting TikTok, een app van Chinese makelij. Gevreesd wordt dat de Chinese overheid gevoelige data in handen kan krijgen via de app. De regering van president Biden wil ByteDance daarom dwingen de Amerikaanse activiteiten af te splitsen. Anders dreigt een verbod op de app in de VS.