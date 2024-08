NOS Sport • vandaag, 00:00 Parijs vandaag: hoe start Sifan Hassan en gaat windfoiler Van Opzeeland 'killen'?

Sla de carrousel over NOS

NOS

NOS

NOS

NOS

NOS

NOS

Elke olympische dag beginnen we met het programma. Wanneer komen de Nederlanders in actie? Wat staat er nog meer te gebeuren? Volg alles ook in ons liveblog en via een livestream. Vandaag dag 7. Klik hier voor het volledige programma.

Na een week vol met zwemmen, roeien en vele teamsporten begint vandaag het volgende vijf sterren-onderdeel: het olympische atletiektoernooi gaat van start. De Nederlandse hoop is gevestigd op atleten als Femke Bol en Sifan Hassan. Laatstgenoemde loopt vanavond om 18.10 uur in de eerste ronde op de vijf kilometer.

Alleskunners Sven Roosen en Rik Taam gaan van onderdeel naar onderdeel in de tienkamp. Specialisten Niels Laros en Stefan Nillessen lopen de eerste ronde van de 1.500 meter. Verder zien we de kwalificatie van het kogelslingeren (met Denzel Comenentia) en de kwalificatie van het discuswerpen (met Jorinde van Klinken en Alida van Daalen).

Ook op het Franse water valt er wederom genoeg te beleven. Wat te denken van de twee-zonder finale in het roeien met Ymkje Clevering en Veronique Meester.

Medalraces bij het zeilen

In de baai bij Marseille gaan zeilsters Odile van Aanholt en Annette Duetz op jacht naar de olympische titel in de 49erFX-klasse. Het Nederlandse duo staat tweede achter het Franse duo Sarah Steyvaert en Charline Picon en maakt ook nog alle kans op een medaille. De medalraces werden gisteren uitgesteld omdat het niet hard genoeg waaide. Deze worden vandaag ingehaald.

Luuc van Opzeeland als nummer vijf de kwartfinale van de medalraces in. De windfoiler is prima op dreef op deze Spelen en gelooft in een gouden medaille. "Dat is heel realistisch, why not?" zei Van Opzeeland gisteren na zijn laatste race. "Ik denk dat we de snelste zijn. Lekker opwarmen en morgen, als het goed is, volle bak wind en dan gaan we het gewoon 'killen'."

2:42 Van Opzeeland: 'Mooie dag neergezet'

In het zwembad gaan Nyls Korstanje (100 meter vlinder) en Marrit Steenbergen (200 meter wissel) op jacht naar een plek in de halve finales. Meteen daarna is het om 12.00 uur tijd voor de 4x100 meter wisselslag gemengd.

Tennis en judo

Demi Schuurs en Wesley Koolhof hopen vanaf 12.00 uur op de banen van Roland Garros de eerste Nederlandse tennismedaille op de Olympische Spelen te winnen sinds 2000. Het gemengde koppel speelt om brons tegen het Canadese duo Félix Auger-Aliassime en Gabriela Dabrowski.

NOS Olympische podcast In de NOS Olympische podcast Parijs editie praten presentator Thierry Boon en vaste sidekick Erben Wennemars je iedere dag bij over de verrichtingen van de Nederlandse sporters. Wil je niks missen van de Olympische Spelen? Luister dan iedere dag naar de NOS Olympische podcast.

In het judo is het tijd voor de de klasse boven 100 kilogram voor mannen en de klasse boven 78 kilogram voor vrouwen. Daarin komen Jelle Snippe en Marit Kamps in actie, vanaf 10.10 uur en 10.30 uur.

Paardensport en BMX

In de prachtige tuinen van Versailles beginnen de Nederlandse springruiters aan de landenfinale (14.00 uur). Maikel van der Vleuten, Kim Emmen en Harrie Smolders eindigden gisteren als vijfde in de kwalificatiewedstrijd. De beste tien landen plaatsten zich voor de finale.

AFP Kim Emmen komt met de springruiters in actie in de landenwedstrijd

In het BMX-toernooi beginnen om 20.00 uur de halve finales, over drie runs. De zusjes Laura en Merel Smulders en debutante Manon Veenstra plaatsten zich soeverein. Jaymio Brink had daarvoor de herkansingsrun nodig. Die finale gaat over slechts één run. Om 21.35 uur begint de mannenfinale, de finale bij de vrouwen gaat om 21.50 uur van start.

Teamsporten

De Nederlandse hockeyteams spelen allebei een groepswedstrijd. De mannen treden om 10.30 uur in hun laatste duel in de poulefase aan tegen de Spanjaarden. De vrouwen, die het toernooi ijzersterk begonnen en tot nu toe alle drie hun duels wisten te winnen, spelen om 12.45 uur tegen België. Beide Nederlandse ploegen zijn al zeker van de kwartfinales.