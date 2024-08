Zes aanhoudingen na vondst 1361 kilo cocaïne in loods Nieuwveen

De politie heeft eergisteren in een loods in Nieuwveen (ZH) 1361 kilo cocaïne gevonden. De drugs hadden een geschatte straatwaarde van ruim 61 miljoen euro. Zes mannen zijn aangehouden.

De inbeslaggenomen cocaïne is vernietigd, meldt Rijnmond. Daarnaast is bij het doorzoeken van de loods volgens de politie ook een groot geldbedrag in beslag genomen. Hoe groot die som is, is onbekend.