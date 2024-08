AFP De Democratische presidentskandidaat Harris spreekt een zwarte studentenvereniging toe in Texas

NOS Nieuws • vandaag, 09:08 Trump trekt identiteit van tegenkandidaat Harris in twijfel: 'Plots was ze zwart'

De Amerikaanse Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump heeft de Democratische presidentskandidaat Kamala Harris ervan beschuldigd "zwart te zijn geworden om electorale redenen". Dat zei hij in een vraaggesprek met zwarte Amerikaanse journalisten op een evenement dat was georganiseerd door The National Association of Black Journalists.

Trump verwees naar Harris' Indiase afkomst en zei daarover: "Ze was Indiase en promootte jarenlang alleen haar Indiase afkomst en plots was ze zwart." Harris heeft een Jamaicaanse vader en een Indiase moeder. Zelf is ze geboren in Oakland, Californië. Volgens Trump benadrukte de huidige vicepresident tot voor kort alleen haar Indiase roots en niet haar zwarte afkomst.

Witte Huis-woordvoerder Karine Jean-Pierre reageerde afwijzend op de uitspraken van Trump: "Het is beledigend. Niemand heeft het recht om mensen te zeggen wie ze zijn en hoe ze zich moeten identificeren."

Zwarte universiteit

Harris was niet aanwezig bij het evenement en reageerde kort op X. Ze noemt de uitspraken van Trump "dezelfde oude show" waarin het draait om "verdeeldheid zaaien" en waarin hij een "gebrek aan respect" toont.

Veel Amerikaanse media gaan uitvoerig in op de identiteitskwestie van Harris. Zo schrijven The New York Times en CNN dat Harris zowel haar Zuid-Aziatische als zwarte identiteit al jaren omarmt en bespreekt. Zo studeerde ze aan de Howard University in Washington, een van oudsher zwarte universiteit, waar ze ook lid was van een zwarte studentenvereniging. Ook benoemt ze beide roots in haar officiële biografie uit 2017.