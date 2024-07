Ruim veertig boetes voor filmen gekantelde vrachtwagen op A28

In samenwerking met

De politie heeft vanochtend meer dan veertig mensen beboet, omdat ze al rijdend op de A28 foto's of video's maakten van een ongeluk met een gekantelde vrachtwagen bij Leusden. De automobilisten krijgen een boete van 380 euro, schrijft RTV Utrecht .

Het ongeluk gebeurde rond 09.30 uur. Een vrachtwagen vol schoonmaakmiddelen kantelde door nog onbekende oorzaak. Twee inzittenden raakten beklemd en zijn door de brandweer bevrijd. Het is onduidelijk hoe het met hen gaat. De cabine belandde tegen de vangrail. Die raakte flink beschadigd.

Direct na het ongeluk ontstond file in beide richtingen. Aan de andere kant van de snelweg gingen mensen langzamer rijden om het ongeluk te bekijken of beelden te maken. "Dit is strafbaar en beperkt de veiligheid van andere weggebruikers", schreef de politie vanochtend op X.