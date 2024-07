Omroep Brabant / Robert te Veele Brokstukken op de A58

In samenwerking met Omroep Brabant NOS Nieuws • vandaag, 13:03 • Aangepast vandaag, 17:02 Een dode na vliegtuigcrash met toestel van vliegschool op A58

Op de A58 bij de afslag St. Willebrord is een vliegtuig neergestort. Dat meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De piloot van het vliegtuig, een man, is omgekomen bij de crash. Er waren naast de piloot geen andere mensen aan boord.

Hoogstwaarschijnlijk gaat het om een relatief klein, eenmotorig vliegtuig. Het toestel stortte neer op de weghelft vanuit Breda richting Roosendaal. Er zijn geen voertuigen op het wrak gebotst. Een auto heeft schade opgelopen door brokstukken.

Twee luchtvaartonderzoekers van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn ter plekke om onderzoek te doen.

Beelden van de rookpluim en de brokstukken op de weg:

0:50 Vliegtuigje neergestort op snelweg A58, piloot overleden

De snelweg richting Roosendaal is afgesloten tussen Etten-Leur en Rucphen, meldt de ANWB. Naar verwachting blijft de weg nog de hele avond dicht. Van Bergen op Zoom richting Breda is de weg inmiddels weer open.

Toestel van vliegschool

Het gecrashte toestel is van Vliegschool Breda Aviation, meldde het bedrijf enkele uren na de crash. "Het verdriet en het ongeloof is niet te beschrijven", zegt de vliegschool in een reactie op de eigen website.

"Onze gedachten gaan uit naar de echtgenote, familie en nabestaanden." Het bedrijf blijft de komende dagen gesloten en zegt niet bereikbaar te zijn voor verder commentaar.

Een woordvoerder van Breda International Airport, dat vlak naast de snelweg ligt, bevestigt dat het vliegtuig daar wilde landen of net was opgestegen. "Meer weten we nog niet. Het onderzoek is in volle gang."

NOS De locatie van de vliegtuigcrash op de A58.

Omroep Brabant sprak met mensen die het vliegtuigje zagen neerstorten. "Ik zag iets een draai maken en naar beneden gaan", zegt ooggetuige Walter. "Het lijkt wel een klein vliegtuig, dacht ik nog. Toen het was gevallen, zag ik plotseling een vuurbal en daarna rook."

John Koks uit Etten-Leur zag het vliegtuig achter hem neerstorten, toen hij de afslag St. Willebrord nam. "Ik dacht: dat gaat niet goed. Hij vloog 150 meter van me af, recht met zijn neus naar beneden", aldus Koks. "Achter me zag ik dat dat vliegtuig recht op het asfalt klapte. Het was één grote zwarte vuurbal. Ik sta nog te shaken."

De gemeente Rucphen laat weten met groot verdriet te hebben gehoord over de dodelijke vliegtuigcrash. "Onze gedachten en diepste medeleven gaan uit naar de familie, vrienden en dierbaren van het slachtoffer", zegt burgemeester Marjolein van der Meer Mohr.