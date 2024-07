Een dode bij vliegtuigcrash op snelweg A58 in Noord-Brabant

In samenwerking met

Op de A58 bij de afslag Sint Willebrord is een vliegtuig neergestort. Dat meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De piloot van het vliegtuig is omgekomen bij de crash. Er waren naast de piloot geen andere mensen aan boord.

Op beelden is te zien dat brandweerlieden het vliegtuigwrak blussen en de brokstukken op de weg en in de berm liggen. De snelweg richting Roosendaal is afgesloten tussen Etten-Leur en Rucphen, meldt de ANWB. Naar verwachting blijft de weg nog de hele avond dicht.