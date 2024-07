Agenten niet vervolgd voor schieten op ontsnapte tbs'er in Hulten

"Uit het onderzoek blijkt dat de agenten wisten dat de verdachte bekend stond als vuurwapengevaarlijk", aldus het OM vanochtend . "Het wapen dat verdachte in zijn hand had bleek na onderzoek een luchtdrukpistool te zijn dat een sprekende gelijkenis vertoonde met een echt pistool. Daarom is het Openbaar Ministerie van mening dat de agenten redelijkerwijs mochten aannemen dat ze bij de verdachte een echt vuurwapen in zijn hand zagen."

Doodlopende weg

Zo'n zestig kilometer verderop, in Hulten bij Tilburg, reed de man zich vast op een doodlopende weg. "Terwijl hij uit de auto stapte en over de motorkap klom, richtte hij een op een vuurwapen lijkend voorwerp op de agenten", aldus het OM. "Zij reageerden hierop door op de verdachte te schieten."

In totaal werd dertig keer geschoten door de politie. De man raakte gewond, maar wist toch weg te komen en verstopte zich in een schuur. Daar werd hij uiteindelijk opgepakt.

IJzeren balletjes

Ronald Drenth, de advocaat van de man, was eerder kritisch over het politieoptreden. "Het zag er wel heel eng uit. Maar hij had alleen een luchtdrukwapen bij zich waarmee je enkel ijzeren balletjes kan schieten. Gewoon ergens in een winkel gekocht. Hij heeft daar niet mee geschoten, ook al is die indruk wel dagenlang gewekt."