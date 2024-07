A16 richting Rotterdam urenlang afgesloten door gekantelde vrachtwagen

In samenwerking met

De A16 bij Dordrecht is urenlang dicht geweest na een ongeluk met een gekantelde vrachtwagen. Rond 15.00 uur is de weg op één rijstrook na weer vrijgegeven.

Vanmorgen rond 11.00 uur ging het mis op de snelweg, niet ver van de afslag 's-Gravendeel. Een vrachtwagen met meerdere afvalcontainers op de oplegger kantelde op de snelweg. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Wel is bekend dat er ook een bestelbus bij betrokken was, die de vangrail heeft geraakt. Er raakte niemand gewond.