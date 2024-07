AFP Model Bella Hadid op de rode loper bij het filmfestival van Cannes afgelopen mei

NOS Nieuws • vandaag, 13:49 Bella Hadid over Adidas-campagne na kritiek uit Israël: 'Was me er niet bewust van'

Bella Hadid heeft voor het eerst gereageerd op de commotie over haar rol in een inmiddels ingetrokken Adidas-campagne. Het model, dat Palestijnse roots heeft, droeg daarvoor een vernieuwde versie van de SL72-sneakers, die het Duitse merk voor het eerst uitbracht voor de Olympische Spelen van 1972 in München, waar Palestijnse terroristen een moordaanslag pleegden op het Israëlische olympische team. Israël reageerde woedend op de campagne.

Na de kritiek van Israël trok Adidas vorige week de stekker uit de campagne en verwijderde alle reclamebeelden van Hadid op sociale media. "We zijn ons ervan bewust dat er verbanden zijn gelegd met tragische historische gebeurtenissen - hoewel deze volledig onbedoeld zijn - en we verontschuldigen ons voor het ongemak dat is veroorzaakt."

De beslissing van Adidas viel niet bij iedereen in goede aarde. In veel berichten op sociale media werd het merk verweten te bezwijken voor politieke druk, ten koste van Hadids reputatie.

Het model zelf liet tot nu toe niet van zich horen. Vandaag schrijft ze in een Story op haar Instagramaccount dat ze niet op de hoogte was van de historische connectie. "Ik zou me nooit bewust verbinden aan wat voor kunst of werk dan ook dat is gelinkt aan een vreselijke tragedie."

Hadid zegt dat ze "boos en teleurgesteld" is over het gebrek aan gevoeligheid in de campagne. "Mijn team had beter moeten weten, Adidas had beter moeten weten en ik had meer research moeten doen. Als ik dit had geweten had ik me ertegen uitgesproken, zoals ik altijd heb gedaan en altijd zal blijven doen. Ik zal de Palestijnen voor altijd bijstaan en me tegelijkertijd hardmaken voor een wereld vrij van antisemitisme."

Wat gebeurde op 5 september 1972? Bij de Spelen in München drongen acht Palestijnen van terreurgroep Zwarte September het Olympisch dorp binnen. Daar gijzelden zij elf Israëlische atleten en officials. Zwarte September eiste de vrijlating van 234 Palestijnse gevangenen in Israël en de oprichters van Duitse terreurgroep Rote Armee Fraktion. De West-Duitse politie startte een reddingspoging, die op meerdere fronten mislukte. Tijdens de gijzeling en de daaropvolgende ontsnappingspoging werden alle elf Israëliërs door de gijzelnemers doodgeschoten.

Het 27-jarige Amerikaanse model van Nederlandse en Palestijnse afkomst is al jaren openlijk kritisch op de Israëlische regering. Sinds de oorlog in Gaza, na de terreuraanslag van 7 oktober, spreekt ze vrijwel dagelijks haar steun uit voor de Palestijnen. In berichten op haar Instagramaccount, dat ruim 61 miljoen volgers heeft, veroordeelt ze geweld uit zowel Israëlische als Palestijnse hoek.

Met haar uitingen haalde Hadid zich al vaker de woede op de hals van de Israëlische regering, die ze beticht van kolonisatie en apartheid. Het model zou tijdens een demonstratie in 2021 de omstreden leus "from the river to the sea, Palestine will be free" hebben geroepen. Ook noemde de radicaalrechtse minister Ben-Gvir haar een "Israëlhater" nadat ze zijn uitspraken had bekritiseerd over de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. Ben-Gvir beweerde dat Joodse kolonisten meer recht hebben op het gebied dan Palestijnen.

Het is bijzonder dat een topmodel zich openlijk uitspreekt. Opdrachtgevers zijn vaak bekende modemerken die veelal huiverig zijn voor controverse. In 2022 zei Hadid in een podcast dat sommige bedrijven niet meer met haar wilden samenwerken vanwege haar openlijke pro-Palestijnse houding.