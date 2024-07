Mauritius Images Albufeira

NOS Nieuws • vandaag, 13:45 Nederlanders gewond bij ruzie met Ieren in Portugal

In de Portugese badplaats Albufeira zijn vier Nederlanders gewond geraakt bij een vechtpartij met Ierse vakantiegangers. Een ruzie over geluidsoverlast liep uit op een steekpartij.

Volgens Ierse media klaagden de Ieren diep in de nacht dat de Nederlanders de muziek te hard aan hadden staan in hun vakantieappartement in de Algarve. Dat liep uit op een gewelddadige confrontatie, waarbij beide kanten messen gebruikten.

Vijf personen raakten gewond, onder wie een Nederlander die in levensgevaar zou zijn. Een tweede Nederlander werd ook in het ziekenhuis opgenomen, maar is er minder slecht aan toe. De drie anderen mochten na behandeling weer weg. De betrokkenen zouden tussen de 17 en 21 jaar oud zijn.

Politieonderzoek

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat er vier Nederlanders gewond zijn geraakt, maar deelt uit privacyoverwegingen geen verdere details. Over de toedracht van de steekpartij kan een woordvoerder ook nog geen uitspraken doen.

"We hebben zelf geen opsporingsbevoegdheid in het buitenland, dus het is aan de lokale autoriteiten om onderzoek te doen", aldus de woordvoerder. "We bieden wel consulaire bijstand."

Ierse media melden dat de politie meerdere messen voor onderzoek in beslag heeft genomen, maar er is nog niemand opgepakt. Als dat gebeurt, zou een verdachte poging tot moord ten laste gelegd kunnen worden.