Nederlandse bevolking minder hard gegroeid: nu 17,98 miljoen mensen

De Nederlandse bevolking is in de eerste helft van dit jaar minder hard gegroeid dan een jaar eerder. Het aantal inwoners groeide met 39.000 mensen naar 17,98 miljoen inwoners , blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorig jaar groeide de bevolking in de eerste zes maanden nog met ruim 52.000 mensen.

Meer baby's

In de afgelopen jaren kregen vrouwen minder kinderen. In 2010 ging het nog gemiddeld om 1,8 kinderen per vrouw, in 2023 was dat 1,4 per vrouw. Volgens het CBS neemt dit getal onder alle groepen in de bevolking af.