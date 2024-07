NOS Sport • vandaag, 08:21 Olympische finale op 15.000 kilometer van Parijs: 'Beste golven ter wereld' Meike Wijers correspondent op Tahiti Meike Wijers correspondent op Tahiti

De olympische finales van het golfsurfen zijn vannacht aan de andere kant van de wereld, midden in de Stille Oceaan, rond het eiland Tahiti. Bij het kustplaatsje Teahupo'o, op zo'n 15.000 kilometer van Parijs zijn namelijk de meest perfecte golven ter wereld te vinden.

Omdat Tahiti bij Frans-Polynesië hoort, een Frans overzees gebied, koos de organisatie van de Spelen in Parijs al gauw voor Teahupo'o als locatie voor het olympisch golfsurfen. Het is pas de tweede keer in de geschiedenis dat het golfsurfen een onderdeel is tijdens de Olympische Spelen.

Volgens lokale surfer Kauli Vaast, die namens Frankrijk meedoet aan de Spelen, wordt het een topevenement. "De vorige keer in Japan waren de omstandigheden niet fantastisch", zegt hij.

AFP Een olympische surfer trotseert een flinke golf in Tahiti

Maar hij denkt dat Teahupo'o gaat schitteren op het wereldtoneel. "Het zijn de beste en mooiste golven van de wereld. Dat is wat je wil zien in wedstrijden. Ik denk dat alle ogen op ons gericht zijn tijdens de Spelen."

Dat is zeer waarschijnlijk, want nog los van de perfecte golven lijkt Teahupo'o het decor van een Bounty-reclame. Het kleine dorpje ligt aan de voet van groene bergen, met palmbomen op het strand en helder turquoise zeewater.

De 73-jarige Alexis Taupua woont hier al zijn hele leven. Hij zit op een tuinstoel op het strand. "Het is een voorrecht dat de Olympische Spelen hier gehouden worden", zegt Taupua, die onlangs de olympische vlam mocht dragen.

NOS Alexis Taupua

Jaarlijks wordt in Teahupo'o een evenement van de World Surf League (WSL) gehouden, maar op de komst van de Olympische Spelen was het vissersdorpje niet uitgerust.

"De Olympische Spelen zijn veel groter dan andere evenementen die we hier hebben gehad", zegt burgemeester Roniu Tupana-Poareu. Ze is streng geweest voor het IOC. "We eisen respect voor onze cultuur, onze bevolking, alles hier in Teahupo'o."

Koraal verwoest

Daar waren behoorlijk wat onderhandelingen voor nodig. Aanvankelijk wilde het Olympisch Comité namelijk een aluminium jurytoren van veertien meter hoog bouwen op het koraalrif, inclusief airconditioning en toiletten. Dat stuitte op hevig verzet van de lokale surfgemeenschap. Want dankzij het precaire rif ontstaan die beroemde hoge golven.

AFP Teahupo'o, de locatie van het olympisch surfen, had ook het decor van een Bounty-reclame kunnen zijn

Uiteindelijk is er een compromis gesloten. De toren is een stuk kleiner geworden. Toch is bij de bouw alsnog koraal verwoest. Nog steeds is een deel van de lokale bevolking niet blij met de komst van de Spelen, al hebben de meeste mensen besloten om er het beste van te maken.

Een van hen is de lokale surfer Matehau Tetopata, hij is opgegroeid op een steenworp afstand van de golven. Hij is bang dat zijn geliefde surfspot door de komst van de Olympische Spelen verandert in een met resorts gevulde badplaats.

NOS De Tahitiaanse surfer Matehau Tetopata

"Ik hoop dat ze niet veel meer hotels en winkels gaan bouwen", zegt Tetopata. Hij surft hier al zijn hele leven en woont op slechts enkele meters van de beroemde golven. Elke dag ligt hij met zijn plank in het water. "Het is alsof de oceaan me roept. Mijn hele lijf wil het water voelen, de golven surfen. Daar voel ik de mana, een hogere kracht", zegt hij.

Bovennatuurlijke kracht

Mana, dat betekent in de inheemse taal een bovennatuurlijke kracht. Dat is iets dat ook Vahine Fierro, de Tahitiaanse olympisch surfer die uitkomt voor Frankrijk, herkent. "Teahupo'o kan je heel bescheiden maken. Hij is namelijk heel sterk, en jij moet net zo sterk zijn. Soms overweldigt de golf je. Er zijn veel uitdagingen, maar die maken Teahupo'o zo uniek", zegt ze.

Surfen is ontstaan in Polynesië, een van de drie grote eilandengroepen in de Stille Oceaan. Hier stonden mensen in de 12de eeuw voor het eerst op een plank in het water. Volgens de Tahitiaanse legende was het een vrouw die voor het eerst de hoge golven van Teahupo'o trotseerde. Aan het einde van de weg, vlak bij de witte tenten die voor de Spelen zijn opgezet, staat een bronzen standbeeld van haar.

Fierro is trots dat de ogen van de wereld op haar surfspot gericht zijn. "Dit is onze cultuur, hier is het ontstaan. We zijn dus eigenlijk terug bij de bron. Nu kunnen we die energie met de wereld delen. Ik denk dat dit evenement mensen voor altijd bijblijft, want het wordt de mooiste show op aarde."

NOS Het beeld van Vehiatua