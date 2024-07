EPA Een spandoek voor de vrijlating van journalist Omar Radi in 2021

NOS Nieuws • gisteren, 23:17 Gratie voor bijna 2500 veroordeelden in Marokko, onder wie journalisten

In Marokko krijgen bijna 2500 veroordeelden een koninklijk pardon tere ere van het 25-jarig regeringsjubilieum van koning Mohammed VI. De autoriteiten hebben niet bekendgemaakt van wie de straf wordt kwijtgescholden. Volgens Marokkaanse media gaat het onder andere om journalisten en activisten.

Vanavond zijn beelden verschenen van de vrijlating van de prominente onderzoeksjournalist Omar Radi. Hij is in 2021 veroordeeld tot zes jaar cel voor een reeks aanklachten, waaronder spionage voor de Nederlandse ambassade. Ook een andere journalist, Soulaimane Raissouni is al op vrije voeten.

Schijnprocessen

Volgens website Marocco World News wordt ook de bekende journalist Taoufik Bouachrine vrijgelaten, de oprichter van een kritische Arabischtalige krant. Bouachrine kreeg twaalf jaar cel wegens mensenhandel en verkrachting. Mensenrechtenorganisaties spreken van schijnprocessen tegen deze journalisten.

Er is nog geen officiële bevestiging dat deze gevangenen gratie krijgen. In een officieel persbericht wordt alleen vermeld dat er 2476 personen gratie krijgen.

Correspondent Samira Jadir:

"De afgelopen dagen werd er met extra spanning uitgekeken naar de jaarlijkse gratieverlening. Het is gebruikelijk dat de koning dit doet op 'De dag van de Troon'. Maar omdat Mohammed VI dit jaar zijn 25-jarig jubileum als koning viert, werd er al verwacht dat de gratieverlening een speciaal karakter zou krijgen.

Afgelopen weken gingen er geruchten dat de leiders van de Hirak-beweging vrij zouden komen. In 2016 en 2017 organiseerden zij in het noorden van het land wekelijks protesten om meer sociale voorzieningen te eisen. De bekendste hiervan is de leider van de Hirak, Nasser Zefzafi, die een gevangenisstraf van twintig jaar uitzit.

Uiteindelijk is er nu dus wel een groep prominente gevangenen die gratie heeft gekregen. Het zijn allemaal journalisten die door internationale organisaties zoals Amnesty International waren bestempeld tot politieke gevangenen. In Marokko zijn ze veroordeeld geweest voor uiteenlopende delicten."

Marokko is formeel een constitutionele monarchie met een gekozen parlement, maar in de praktijk is de koning oppermachtig. Mohammed VI volgde in 1999 zijn vader Hassan II op.

Hij is populair onder de bevolking, maar elke vorm van kritiek op het koningshuis en de overheid is uit den boze. Op het gebied van persvrijheid staat het koninkrijk op 129 van de 180 onderzochte landen.