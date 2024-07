L1 Nieuws Bram Brekelmans in de tuin van de woning die hij heeft geërfd

In samenwerking met L1 Nieuws NOS Nieuws • vandaag, 21:40 Huurder erft woning overleden eigenaar: 'Alsof ik de loterij heb gewonnen'

De 33-jarige Bram Brekelmans uit Vaals kan het nog steeds niet geloven. De woning die hij huurde, is plots van hem. De eigenares overleed onlangs op 87-jarige leeftijd, en heeft hem het huis nagelaten. "Het is ongelooflijk dat er nog zulke lieve mensen bestaan."

Het huis was vier jaar geleden nog van hem en zijn toenmalige vrouw, maar na de scheiding moesten ze het verkopen, vertelt hij aan L1 Nieuws. "Meteen na de verkoop heb ik gevraagd of ik het terug kon huren. Dat kon."

Sindsdien heeft hij huur betaald, totdat hij in mei werd gebeld en van de notaris het verrassende nieuws kreeg te horen. "Over twee weken onderteken ik het legaat en dan is het huis echt van mij", zegt hij. "Het lijkt wel alsof ik de loterij heb gewonnen."

Waarom ze hem het huis nalaat, weet hij niet. "Ik heb haar vier jaar geleden één keer ontmoet", zegt hij. "Het is heel lief. Alleen kan ik haar helaas niet meer bedanken."

Mogelijk nog meer woningen nagelaten

Over de weldoenster, die in februari overleed, is niet veel bekend. "Ze is 87 geworden, woonde even verder op in Lemiers en had geen of alleen verre familie", weet Brekelmans. Naar verluidt zou ze goed verdiend hebben met een groente- en tuinbedrijf en bezat ze naast deze woning nog meer onroerend goed.

Brekelmans vermoedt daarom dat hij niet de enige is die een woning erft. "Ze heeft nog zo'n vijftien huizen en garageboxen nagelaten, misschien gaan die ook wel naar de huidige bewoners", zegt hij. "Maar daar heb ik nog niks over gehoord."

Zekerheid

De woning heeft een marktwaarde van zo'n 255.000 euro, zegt Brekelmans. Vorig jaar had hij nog gekeken of hij de woning weer terug kon kopen. "Maar dat lukte me niet in mijn eentje", zegt hij. "En nu zou het misschien wel 280.000 of 290.000 euro hebben moeten kosten. Niet te doen."

Dat de woning weer echt van hem is geeft hem en zijn twee kinderen zekerheid, zegt hij. "Die hebben hier altijd gewoond en ik kan ze nu verzekeren dat dat zo blijft. We zijn echt zo ontzettend blij, want het is een heerlijk huis in een heerlijke buurt."

Ook kan hij het huis nu helemaal naar zijn zin maken. "Er komt een uitbouw naar de tuin. Als die in november klaar is, volgt er een housewarming. En gaan we het nog eens goed vieren", besluit hij.