EPA De kustwacht probeert het lek te bestrijden

NOS Nieuws • vandaag, 21:18 Olie uit wrak bereikt Filipijnse kust, waar nog een olietanker is gezonken

Olie uit de gezonken tanker Terra Nova heeft de Filipijnse kust bereikt. Er zijn groeiende zorgen over de impact van het lek op de natuur. De kustwacht houdt vol dat situatie onder controle is, maar kan niet uitsluiten dat er nog steeds stookolie uit het wrak lekt.

Daarbovenop is er extra tegenslag: in dezelfde baai is nog een olietanker gezonken. Het schip Jason Bradley ligt eveneens op de bodem van de ondiepe wateren in de Baai van Manila.

Volgens de Facebook-verklaring van de kustwacht had dat schip geen lading aan boord. Wel bevat de brandstoftank van het schip 5500 liter diesel, citeert de Filipijnse krant The Daily Tribune een kustwachtwoordvoerder.

Zwarte olievlek

Deze hoeveelheid valt in het niet bij de 1,4 miljoen liter stookolie aan boord van de donderdag gezonken Terra Nova. De kustwacht herhaalt vandaag dat daarvan een "minimale hoeveelheid" in zee zou zijn beland. Maar luchtfoto's van Greenpeace laten een zwarte olievlek zien op de plek waar het schip is gezonken.

Noel Celis / Greenpeace Deze foto is volgens Greenpeace gisteren gemaakt

De milieuorganisatie stelt dat er een "dikke laag" olie ligt op zo'n 2 kilometer afstand van de kust. Greenpeace roept de Filipijnse regering op om er alles aan te doen het probleem op te lossen.

Opruimoperatie uitgesteld

Volgens The Daily Tribune is er per uur een liter stookolie uit het wrak gelekt, maar is de totale vlek nu kleiner dan gisteren. De kustwacht beweert enerzijds dat de situatie beheersbaar is, maar heeft anderzijds de grote opruimoperatie op zee uitgesteld tot dinsdag.

Duikers hebben geprobeerd om lekkende ventielen van brandstoftanks te dichten. Vanwege de slechte weeromstandigheden is nog onduidelijk of deze reparaties zijn geslaagd, aldus de kustwacht.

Daar komt bij dat de instantie ook mensen en materieel inzet bij de berging van de andere gezonken tanker. Er wordt overwogen om de hulp in te schakelen van de Japanse en Amerikaanse kustwacht. Die hielpen ook mee toen in februari vorig jaar een olietanker met 800.000 liter brandstof was gezonken voor de Filipijnse kust. Die operatie duurde destijds drie maanden.

Oppompen

Het voornemen is nu om 50.000 liter stookolie per dag uit de Terra Nova op te pompen. Zodra er 300.000 liter is overgeheveld, is dat voldoende om het wrak te verplaatsen naar een veilige locatie. Maar dit proces kan pas beginnen als vaststaat dat alle ventielen zijn gedicht.

Op zee drijft een combinatie van stookolie en diesel. Dat spul is aangespoeld bij een vissersdorp ten noorden van de hoofdstad Manilla. "Dit lek zal een grote invloed hebben op ons vissers", zegt een inwoner tegen een verslaggever van Reuters:

1:11 Vissers maken zich zorgen om olie uit gezonken tanker

Bewoners klagen over stankoverlast. "We moeten onze vangst nu heel goedkoop verkopen, want niemand wil het meer hebben." De kustwacht heeft opgeroepen om niet meer te vissen de baai. De aangespoelde olie wordt verdund, zodat die beter afbreekbaar is door de natuur, schrijft The Manilla Times.

De Terra Nova en de Jason Bradley zijn vergaan in de nasleep van orkaan Gaemi. Een opvarende van de Terra Nova is daarbij om het leven gekomen. De orkaan heeft al met al ruim twintig mensen het leven gekost.