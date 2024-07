Reuters Een Oekraïense tank aan de frontlinie

NOS Nieuws • vandaag, 15:57 Oekraïense dorpen ingenomen in de buurt van belangrijk knooppunt

In de regio Donetsk heeft het Russische leger enkele dorpen bij de frontlinie ingenomen, melden Oekraïense bronnen. Volgens militairen ter plekke gaat het om Vovche en Prohres. Rusland zou grote aantallen troepen hebben ingezet en aanval na aanval hebben uitgevoerd.

De twee dorpen liggen zo'n 30 kilometer ten noordwesten van Avdiivka, de stad die in februari na een enorme veldslag werd ingenomen door de Russen en grotendeels is verwoest. Die inname wordt gezien als de laatste relatief grote militaire overwinning voor Rusland.

Volgens Oekraïne zijn in de regio in de afgelopen 24 uur tijd meer dan vijftig Russische aanvallen afgeweerd. De Russen hopen verder op te rukken naar Pokrovsk, een belangrijk knooppunt dat Oekraïne gebruikt om zijn troepen te bevoorraden, ook richting het noordoosten.

Serhiy Dobrjak, een militaire topfunctionaris van de stad, zegt tegen Radio Free Europe dat de frontlinie zo'n 20 kilometer van Pokrovsk ligt. Dobrjak zegt dat er zo'n 60.000 mensen wonen.

De Russen claimen ook de inname van het dorp Lozoevatske, dat even ten noorden van Vovche en Prohres ligt. Het Institute for the Study of War (ISW), een Amerikaanse denktank en militair onderzoeksinstituut, maakt daarvan eveneens melding.

Uitputtingsoorlog

In het voorjaar pakte Rusland in de oorlog het initiatief en de vrees bestond dat het Oekraïense leger op cruciale plekken zou worden overlopen. Sindsdien is weer meer westerse militaire steun beschikbaar gekomen, met name vanuit de Verenigde Staten. De afgelopen maanden zijn de verschuivingen aan het front dan ook beperkt, waarbij Rusland nog altijd bijna een vijfde van het land bezet.

Volgens experts probeert Rusland de druk op Oekraïne op te voeren door een uitputtingsoorlog te voeren, waarbij het niet schroomt om dag na dag vele manschappen op de Oekraïense posities af te sturen, onder wie veel ex-gevangenen. Het Kremlin hoopt daarbij dat er meer barstjes komen in de steun die het Westen bereid is te geven aan Oekraïne.

F-16's onderweg

In gesprek met de BBC keek de Oekraïense president Zelensky eerder deze maand vooruit naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Als Trump, de Republikeinse kandidaat, zou worden gekozen, betekent dat volgens Zelensky dat er werk aan de winkel is. "Maar wij zijn harde werkers", voegde hij eraan toe. Hij benadrukte dat hij bereid is met iedereen samen te werken.

Trumps running mate J.D. Vance heeft in het verleden gezegd dat het hem niet kan schelen wat er met Oekraïne gebeurt; hij vindt dat de VS veel te veel geld uittrekt voor Oekraïne en de bescherming van Europa. Zelensky zei daarover tegen de BBC: "Misschien begrijpt hij niet helemaal wat er in Oekraïne gebeurt, dus daar moeten we met de VS aan werken."

In Oekraïne wordt ook uitgekeken naar de inzet van westerse F-16's, die naar verwachting nog deze zomer zullen worden ingezet. Zelensky noemde die tegen de BBC cruciaal om ook in de lucht de strijd aan te gaan tegen de Russen. Op termijn is het doel, zei Zelensky, Rusland zwakker te maken op het slagveld waardoor het eerder geneigd is een diplomatieke oplossing te vinden.