ANC zet oud-president Zuma van Zuid-Afrika uit de partij

Correspondent Elles van Gelder:

"Er zijn al jarenlang problemen tussen een deel van het ANC en Jacob Zuma. Het botert niet tussen hem en Cyril Ramaphosa, de huidige president van Zuid-Afrika die het roer overnam toen Zuma zes jaar geleden gedwongen op moest stappen.

Ondanks dat bleef Zuma nog wel deel van het ANC, want hij had naast vijanden ook nog vrienden in de partij. Lange tijd was er een kamp binnen het ANC dat hem de hand boven het hoofd hield, maar begin dit jaar ging dat verder schuiven. In januari werd Zuma al tijdelijk geschorst, omdat hij campagne voerde voor die nieuwe partij uMkhonto weSizwe (MK). Deze uitspraak ligt in de lijn van het proces dat toen al is ingezet.

Zuma kan nog in hoger beroep gaan tegen de uitspraak. In Zuid-Afrika zal het niemand verbazen als hij dit ook gaat doen, hoe logisch het ook klinkt dat hij geen lid kan zijn van twee partijen. Jacob Zuma staat erom bekend om zaken te rekken en nooit op te geven, zo lopen er nog verschillende corruptiezaken tegen hem en ook daar probeert hij constant onderuit te komen. Ook weigerde hij om bij de online bijeenkomst te zijn van de disciplinaire commissie van het ANC over zijn partijlidmaatschap en eiste een persoonlijke ontmoeting. Puur om dwars te liggen. Maar nu is de kogel dus alsnog door de kerk."