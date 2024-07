Overijsselse gemeenten houden tientallen miljoenen over aan opvang Oekraïners

De vergoeding die gemeenten van het Rijk krijgen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen is al twee keer verlaagd. Zo kregen gemeenten in 2022 voor iedere opvangplek 100 euro per dag, later werd dit teruggebracht naar 83 euro per dag. Sinds 1 januari 2024 gaat het om 61 euro per dag.

Gemeenten regelen niet alleen opvangplekken, maar hebben ook bepaalde taken rondom de particuliere opvang van Oekraïners. Hieronder vallen onder andere gastgezinnen die tijdelijke woonruimte bieden aan vluchtelingen.

Ook hier krijgen ze een vergoeding voor. In 2023 was dit een bedrag van 210 euro per geregistreerde persoon per maand, wat uitkomt op zo'n 7 euro per dag. Ook dit bedrag is verlaagd, naar 92 euro per maand.