Lange celstraffen voor verantwoordelijken dambreuken Libië

Vloedgolf

Libië kreeg op 10 sepember vorig jaar te maken met de storm Daniel die ongekende stortregens met zich meebracht. De volgende dag bezweken twee dammen in de meestal droogstaande rivier die bij Derna in de Middellandse Zee uitkomt.

Internationale onderzoekers kwamen tot de conclusie dat de ramp deels veroorzaakt is door fouten in het ontwerp van beide dammen. Daarnaast waren ze slecht onderhouden, wat te maken had met de jarenlange burgeroorlogen in het land.