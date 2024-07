AFP De Franse minister van Binnenlandse Zaken Darmanin

NOS Nieuws • vandaag, 01:05 Brief met pestbacillen verstuurd aan Franse minister van Binnenlandse Zaken

In een brief gericht aan de Franse minister van Binnenlandse Zaken Darmanin zijn mogelijk sporen van de pest gevonden. De brief werd al in een sorteercentrum in Longvic, in de buurt van Dijon, ontdekt en is dus niet door de minister geopend.

Het zou gaan om een niet afgestempelde envelop met daarin een zwart poeder. Uit een eerste onderzoek bleek dat daar mogelijk pestbacillen in zaten. Ook stonden er racistische beledigingen in de brief.

Het is nog niet duidelijk wie de afzender is. Het parket van Dijon onderzoekt de zaak en heeft de gevonden stof naar het Pasteur-instituut gestuurd. Komende maandag moet duidelijk zijn of het daadwerkelijk om pestbacillen gaat en of er sprake is geweest van een onveilige situatie.

Volgens FranceBleu zijn er voorzorgsmaatregelen genomen voor de mensen die in aanraking zijn gekomen met de brief. Naast de medewerkers in het sorteercentrum hebben ook een brandweerman en een politieagent mogelijk contact gemaakt met het poeder.