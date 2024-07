NOS

NOS Nieuws • vandaag, 22:02 Meisje (2) verdronken in park in Heerhugowaard

In een park in Heerhugowaard is een tweejarig meisje verdronken. Volgens de politie is het kind langdurig gereanimeerd, maar heeft dat niet mogen baten.

Het meisje was aan het spelen aan de waterkant in Park van Luna en is vervolgens in het water beland, bevestigt een politiewoordvoerder. Ze kwam uit Heerhugowaard en was met haar ouders in het park. Volgens de politiewoordvoerder waren de hulpdiensten snel aanwezig en is er een traumahelikopter ingezet.

"Toen de hulpdiensten kwamen, had een omstander het kindje al op de kant getild", vertelt de woordvoerder. "Dit was zo'n situatie waarbij elke seconde telt. We hebben echt lang geprobeerd om er leven in te krijgen, maar dat is helaas niet gelukt."

De omgeving werd door de brandweer afgezet met zichtschermen. Bezoekers van het park werden op afstand gehouden.