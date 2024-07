Zeker twaalf Israëliërs omgekomen bij raketaanval op Golanhoogten

Volgens het Israëlische leger kwam de raket neer op een voetbalveld in Majdal Shams, waar op dat moment kinderen aan het spelen waren. Het is een van de dodelijkste aanvallen op Israël sinds de aanval van Hamas op 7 oktober vorig jaar.

De raketaanval volgde na een Israëlische aanval op doelen in Libanon, eerder op de dag. Daarbij zouden enkele Hezbollah-strijders zijn omgekomen.

Het Israëlische leger zegt dat het vanavond meer dan veertig raketten vanuit Libanon heeft onderschept. Er wordt nog onderzocht waarom de neergekomen raket niet is neergeschoten.

Een hoge functionaris van Hezbollah zegt tegen persbureau Reuters dat de groep niet verantwoordelijk is voor de aanval. Volgens de Israëlische premier Netanyahu zit de terreurgroep uit Libanon wel achter de actie. Netanyahu was op het moment van de aanval in de Verenigde Staten en laat weten direct terug te keren naar Israël.