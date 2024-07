The Base Opname uit propagandavideo

NOS Nieuws • vandaag, 12:34 Europese Unie zet neonazi-organisatie The Base op terrorismelijst

De Europese Unie heeft de neonazibeweging The Base op zijn lijst van terroristische organisaties gezet. Het is verboden om er nog geld naar over te maken en bankrekeningen in Europa zijn geblokkeerd.

"The Base streeft naar een samenleving waarin witte mensen dominant zijn en waar geen plek is voor mensen die zij als fout of anders zien", zegt Willemijn Kadijk, onderzoeker naar radicale bewegingen en extremisme bij onderzoeksbureau NTA. "Denk aan lhbti'ers, Joden, mensen van kleur en politieke tegenstanders als liberalen en sociaaldemocraten."

Om dat doel te bereiken wil de beweging een burgeroorlog ontketenen die de samenleving doet instorten, zodat zij op de brokstukken daarvan de door hen gewenste samenleving kunnen opbouwen.

Vlam in de pan

"Die ineenstorting willen ze stimuleren door maatschappelijke onrust te veroorzaken door het plegen van aanslagen", zegt Kadijk. "Daarbij is het wel goed om te beseffen dat vanuit het wereldbeeld van rechtsextremisme de samenleving echt 'droog' is, brandhout is. Dat een vlam in de pan genoeg kan zijn."

"Een andere manier om die ineenstorting te stimuleren is verdeeldheid zaaien, polariseren, door de ene keer op posters tot invoer van de sharia op te roepen en een week later tot uitzetting van alle moslims."

Aanslag op politici

The Base is in 2018 opgericht door de in Rusland wonende Amerikaan Rinaldo Nazzaro. De groep is vooral in de VS actief, maar wist dankzij internet ook buiten de VS aanhang te werven, ook in Nederland.

Nieuwsuur liet in 2021 zien hoe leden van The Base en van een gelijksoortige organisatie zich voorbereiden op een gewelddadige strijd. In chatgroepen werd over aanslag op Nederlandse politici gesproken en grote rechtsextremistische terreuraanslagen, zoals die in Christchurch in Nieuw-Zeeland in 2019, werden geprezen.

In 2021 zijn in Nederland twee leden van The Base veroordeeld voor deelname aan een terroristische organisatie en opruiing tot een terroristisch misdrijf. De toen 20-jarige Fabio I. had in chatgroepen gezegd dat Joden, "negers", homo's en pedoseksuelen moesten worden neergemaaid.

Ook wilde hij dat nazi's politieke partijen zouden infiltreren en die dan zouden overnemen. Hij kreeg een celstraf van 24 maanden, waarvan 18 maanden voorwaardelijk, en een werkstraf van 240 uur.

De toen 21-jarige Steven V. had in chatgroepen waarin over aanslagen op de politie werd gesproken gezegd dat hij drie fietsroutes kende die toenmalig premier Rutte naar zijn werk nam. Hij kreeg een werkstraf van 240 uur.

Serieus nemen

Kadijk weet niet hoe groot de aanhang van dit soort groepen op dit moment is. Het is lastig om dat vast te stellen omdat deelnemers hun identiteit verborgen houden. De Nationaal Coördinator Terrorismedreiging en Veiligheid (NCTV) zegt dat in Nederland waarschijnlijk een paar honderd mensen actief zijn in het rechts-extremistische online milieu. Dat zijn voornamelijk minderjarige of jongvolwassen mannen."

Bewegingen als The Base, die met terroristisch geweld een rassenoorlog willen bespoedigen, zijn decentraal georganiseerd.

"Elke dag, elke week is er weer een of andere tiener die besluit om weer een nieuwe groep op te zetten, met een nieuwe naam", zegt Kadijk. "Maar we moeten het wel serieus nemen, want dat kan allemaal wel nare gevolgen hebben."

In de VS, het Verenigd Koninkrijk en Canada staat The Base al langer op de terrorismelijst.