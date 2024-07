2,5 jaar cel voor machinist treinramp met 79 doden Santiago de Compostela

De Spaanse rechtbank heeft de machinist die in 2013 een dodelijke treinramp veroorzaakte een celstraf van 2,5 jaar opgelegd. Ook de toenmalige veiligheidsdirecteur van spoorbeheerder Adif heeft die straf gekregen.

Bij het ongeval in Santiago de Compostela kwamen 79 mensen om het leven en raakten meer dan 140 mensen gewond. De trein vloog kort voor het station van de stad met veel te hoge snelheid uit de bocht.

Uit onderzoek bleek dat de trein bijna 180 kilometer per uur reed, waar 80 kilometer per uur was toegestaan.