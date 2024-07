Obama's steunen Kamala Harris als presidentskandidaat

De Amerikaanse oud-president Barack Obama en zijn vrouw Michelle hebben hun steun uitgesproken aan Kamala Harris als Democratische presidentskandidaat. Zij laten op X weten dat ze hun "vriendin" zullen helpen in aanloop naar de presidentsverkiezingen in november.

In een campagnevideo van ongeveer een minuut is te zien hoe het stel een telefoongesprek voert met vicepresident Harris. Dat is volgens de Democraten niet in scène gezet.