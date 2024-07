Jonathan Armbruster Een luchtfoto van de provincie Oost-Sepik

NOS Nieuws • vandaag, 11:09 Politie zoekt daders van bloedbad in Papoea-Nieuw-Guinese dorpen

In Papoea-Nieuw-Guinea is een klopjacht gaande op een bende die drie dorpen heeft aangevallen. Bij de plunderingen werden vrouwen verkracht en enkele tientallen mensen gedood. Advocaten en rechters roepen de regering op burgers beter te beschermen tegen het toenemende geweld in het gebied.

De gewelddadige moorden werden vorige week gepleegd in de noordelijke provincie Oost-Sepik. De lokale politie heeft heftige details over de aanvallen bekendgemaakt. Zo zijn mensen onthoofd, huizen in brand gestoken en zeker zestien kinderen gedood. Sommige lichamen zijn door krokodillen een moeras ingetrokken.

"Ik ben geschokt door de verschrikkelijke uitbarsting van dodelijk geweld in Papoea-Nieuw-Guinea", zegt VN-mensenrechtencommissaris Volker Türk. Hij spreekt van minstens 26 doden. De vrees is dat het dodental oploopt tot boven de vijftig, aangezien er nog mensen worden vermist.

Kapmessen, vuurwapens en katapulten

Zeker 200 dorpelingen zijn op de vlucht geslagen. Overlevenden zouden bang zijn om de namen van de daders te noemen. Maar volgens de politie is duidelijk dat een bende van zo'n dertig jonge mannen de misdaden heeft gepleegd.

I don't care, oftewel ik geef er niets om, dat is volgens de politie de naam van de gewapende groep. Ze hebben kapmessen, vuurwapens en katapulten om pijlen met weerhaken af te schieten. De daders houden zich schuil in de bosrijke omgeving.

Correspondent Meike Wijers: "Het is moeilijk een goed beeld te krijgen van wat er precies is gebeurd, omdat het gebied zeer afgelegen is. Er komen slechts mondjesmaat details over de gruwelijke moordpartij naar buiten. Er is vaker stammengeweld in het onrustige Papoea-Nieuw-Guinea, maar meestal gebeurt dat in het hooggebergte. Onenigheden over landeigendom spelen daarbij vaak een rol. Het is een conflict dat mogelijk verder oplaait, omdat veel mensen sinds de grote aardverschuiving eind mei ontheemd zijn. Het zorgt voor nog meer onrust in een toch al instabiel land."

Het is maar de vraag of de bendeleden kunnen worden opgepakt of vervolgd. De afgelopen tien jaar hebben politieonderzoeken nauwelijks iets opgeleverd, zegt gouverneur Allan Bird van Oost-Sepik tegen de Australische zender ABC.

De gouverneur lijkt te suggereren dat hij machteloos staat. "Om een of andere reden wordt het hoofd van de politie constant vervangen. Ze hebben onze provinciale politiecommandant in januari verwijderd en er is nog steeds geen vervanging." Uit het artikel wordt niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor deze beslissingen.

Groeiend aantal wapens

Advocaten en rechters eisen dat de regering in actie komt. "De toename van dit soort incidenten onderstreept de noodzaak tot ingrijpen", zegt het hoofd van landelijke juristenvereniging PNG Law Society in de krant The National.

De advocaten maken zich grote zorgen over het toenemende aantal wapens. In de verklaring wordt verwezen naar het voortdurende geweld in de provincie Enga, die grenst aan Oost-Sepik. In mei werden daar zeker acht mensen gedood en in februari 26 mensen. Ook toen ging het om gewelddadige plunderingen.