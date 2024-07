Openbaar Ministerie De substantie waar de crystal meth in zat

NOS Nieuws • vandaag, 16:04 Douane doet grootste vangst van crystal meth ooit in Nederland

Bij een controle in maart van dit jaar heeft de douane de grootste hoeveelheid crystal meth ooit gevonden in Nederland. Het gaat om een partij van meer dan 3200 kilo.

De lading kwam uit Mexico en was bestemd voor een bedrijf in Den Hout, in Noord-Brabant. Volgens het Openbaar Ministerie had de crystal meth een handelswaarde van 22,4 miljoen euro.

In het onderzoek heeft de politie een 55-jarige man uit Den Hout aangehouden. Hij is inmiddels weer vrijgelaten, maar blijft nog wel verdachte in het onderzoek.

In vervuilde substantie

De drugs waren verstopt in grote zakken met een zandachtige substantie. De substantie was zwaar vervuild met koper en pfas, waardoor lang gezocht moest worden naar een manier om de partij te vernietigen. Inmiddels is dat gebeurd.

Crystal meth (officieel: methamfetamine) is een oppeppend middel dat de gebruiker tot wel twaalf uur wakker houdt als het wordt geslikt en tot wel een etmaal als het wordt gerookt. Het is zeer verslavend, put het lichaam fysiek en geestelijk uit en kan blijvende hersenschade veroorzaken.