Australische zwemcoach weggestuurd van Spelen na aanmoedigen Koreaan

Het olympisch avontuur van de Australische zwemcoach Michael Palfrey was van korte duur. Hij is door de zwembond naar huis gestuurd omdat hij een Zuid-Koreaan aanmoedigde in een interview.

Palfrey gaf bij de Zuid-Koreaanse media aan dat hij hoopte dat de Zuid-Koreaan Kim Woo-min op de 400 meter vrije slag goud zou winnen, in plaats van de Australiërs Sam Short en Elijah Winnington. De drie zwemmers, allemaal voormalig wereldkampioen, nemen het zaterdag tegen elkaar op in La Defense Arena.

Palfrey begeleidde Kim

Dat Palfrey de Koreaanse zwemmer een warm hart toedraagt is niet zo verwonderlijk, want de coach begeleidde hem in aanloop naar de Spelen. Maar volgens de Australische zwemhoofdcoach Rohan Taylor is Palfrey veel te ver gegaan. "Ik ben zeer teleurgesteld, extreem teleurgesteld. Het is onacceptabel dat een coach in ons team een andere atleet prevaleert boven onze atleten."