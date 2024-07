ANP Archieffoto van een Belgische agent

NOS Nieuws • vandaag, 13:59 • Aangepast vandaag, 18:04 Terreurverdachten opgepakt in België en Duitsland, net voor de Spelen

Het federaal parket in België heeft bij veertien huiszoekingen zeven mensen aangehouden. De zeven worden ervan verdacht dat ze een terroristische aanslag hebben voorbereid. Tegelijkertijd zijn in Duitsland twee Russen aangehouden, mogelijk in hetzelfde terreuronderzoek.

De huiszoekingen in België werden gedaan in Antwerpen, Seraing, Sint-Joost-ten-Node, Menen, Leopoldsburg, Luik, Kortrijk, Gent en Zonhoven, meldt de Vlaamse omroep VRT op basis van het federaal parket, het Belgische Openbaar Ministerie.

De zeven worden verdacht van deelname aan een terroristische groep, financiering van terrorisme en het voorbereiden van een terroristische aanslag. Een onderzoeksrechter zal bepalen of zij langer blijven vastzitten.

Verschillende verdachten zouden volgens Belgische media afkomstig zijn uit Centraal-Azië, waar een tak van de Islamitische terreurgroep IS actief is. Een specifiek doelwit voor een aanslag was volgens het parket nog niet bepaald.

Arrestaties in Duitsland

Het Duitse OM laat weten dat er twee Russische terreurverdachten zijn opgepakt die "in Duitsland en andere Europese landen geld wilden inzamelen en dit ter beschikking stellen aan de buitenlandse terreurorganisatie Islamitische Staat".

Volgens de Waalse omroep RTBF houden de aanhoudingen in Duitsland verband met het lopende terreuronderzoek in België. Ook zouden op andere plekken in Europa politieacties zijn geweest.

Vlak voor de Spelen

De Waalse omroep schrijft verder dat de arrestaties nu zijn gedaan vanwege de start van de Olympische Spelen in Parijs. De Belgische veiligheidsdiensten kregen geen signalen dat de verdachten de Spelen als doelwit hadden, maar wilden geen enkel risico willen nemen, aldus de RTBF. Morgen is de openingsceremonie van de Olympische Spelen in de Franse hoofdstad.