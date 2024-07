Story Picture Agency/Shutterstock Demonstranten bij het politiebureau, gisteren

NOS Nieuws • vandaag, 13:44 Protest in Manchester na gewelddadig filmpje van agent op luchthaven

In Engeland wordt geschokt gereageerd op een gewelddadige video van een agent op de luchthaven van Manchester. Op de video is te zien hoe de agent een man die op de grond ligt, tasert. Ook wordt hij geschopt en geslagen, onder meer op het hoofd. De video zou dinsdagavond zijn gemaakt.

Het politiekorps in de regio Manchester noemt de beelden van het incident "werkelijk schokkend". De agent in kwestie is op non-actief gesteld.

Uit protest tegen het politiegeweld hebben honderden mensen zich gisteravond verzameld bij het politiebureau van Rochdale, in de regio Manchester. Ze scandeerden "schaam je". Het politiekorps zegt hun zorgen te snappen: "Het gebruik van dergelijk geweld bij een arrestatie is ongebruikelijk en we begrijpen dat dit zorgen creëert."

Hieronder de beelden van de gewelddadige aanhouding. De agent schopt twee keer tegen het hoofd van de man, die momenten hebben we zwart gemaakt:

0:45 Agent schopt en slaat man bij aanhouding op vliegveld in Manchester

Volgens een woordvoerder van de politie trad de agent zo gewelddadig op nadat enkele agenten door vier mannen tegen de grond waren geslagen. Dat gebeurde toen de politie de mannen wilden arresteren voor een vechtpartij en mishandeling.

Toen de agenten tegen de grond werden gewerkt, zou er volgens de woordvoerder een "serieus risico" zijn geweest dat de vuurwapens van de agenten werden afgepakt. Dat was de reden dat de agent zo gewelddadig optrad. Alle vier de mannen zijn gearresteerd en meegenomen naar het ziekenhuis. In ieder geval één van hen liep een gebroken neus op.

Wat er precies gebeurd is, wordt onderzocht door een onafhankelijke overheidsinstantie, die in Engeland verantwoordelijk is voor het toezicht op de politie.