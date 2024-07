Omroep West Omwonenden klagen al jaren over illegale straatraces

Verkeersdrempels moeten straatraces op bedrijventerrein Bleiswijk voorkomen

De gemeente Lansingerland plaatst deze zomer twintig drempels op een bedrijventerrein in Bleiswijk om illegale straatraces tegen te gaan. Omwonenden hebben al jaren last van de ronkende motoren en piepende banden, met name 's nachts: "Het is echt een pestherrie."

Het Prisma bedrijventerrein ligt in Bleiswijk, maar ook inwoners van de Zoetermeerse wijk Oosterheem klagen al jaren over de straatraces. Het terrein heeft brede geasfalteerde wegen en ligt aan de rand van de stad. Daarmee is het de ideale locatie voor illegale races. De gemeente trekt bijna een half miljoen uit voor de drempels.

"Ze bellen elkaar midden in de nacht op en spreken dan af om te gaan racen. Soms staat er wel 100 of 200 man en die gokken wie er wint. Het is onduidelijk hoe het wordt georganiseerd, het zijn een beetje onderwereldtoestanden", zegt een bewoner anoniem tegen Omroep West.

"Door de herrie van de straatraces kun je niet meer in de tuin zitten", zegt een ander. "Met mooi weer verkas ik naar binnen."

Omroep West Het bedrijventerrein bestaat uit meerdere brede en rechte wegen

Een lokale belangengroep pleit al langere tijd voor maatregelen. "Het staat bij ons al vijf jaar op de agenda", vertelt Jan Wildenberg van Belangenvereniging Kruisweg. "We zijn heel lang bezig geweest. De gemeente was eerst niet aanspreekbaar op dit dossier, maar toen er een paar ernstige ongelukken zijn gebeurd, is er budget vrijgemaakt om drempels aan te leggen."

Afgelopen april raakte een bestuurder nog zwaargewond op het terrein. Volgens Omroep West gebeurde dat tijdens een straatrace.

Schade

De drempels moeten racers ontmoedigen omdat de kans op schade aan de auto groot is als je er met hoge snelheid overheen rijdt.

Wildenberg verwacht dat de overlast minder zal worden. "Het zijn hele professionele straatraces, met startmachines en mensen om te uitkijken of er geen politie aankomt. Dat zal niet meer gebeuren, denk ik."

Niet iedereen heeft vertrouwen in de aanpak. Volgens een buurtbewoner kan niet alles worden vol gelegd met drempels. "Ze zoeken gewoon naar een andere plek", aldus de buurtbewoner.