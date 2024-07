Nog meer bakfietsmerken tonen gebreken, NVWA doet onderzoek

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bevestigt in een reactie dat het meldingen heeft binnengekregen over meerdere bakfietsmerken en onderzoek doet. De NVWA wil gedurende het onderzoek geen uitspraken doen om welke merken dit precies gaat.

Vogue laat weten dat de NVWA informatie heeft opgevraagd over technische specificaties en de verwerking van klachten. Cangoo erkent tegenover RTL dat het in de afgelopen zeven jaar tien meldingen heeft binnengekregen van gebroken frames. Bakfiets.nl is zich van geen kwaad bewust en stelt dat frameproblemen zeer zelden voorkomen bij de meer dan 40.000 fietsen die het heeft gemaakt.

Strafrechtelijk onderzoek naar Babboe

Over de bakfietsen van Babboe was het afgelopen jaar veel te doen. Er waren honderden klachten binnengekomen over frames die doormidden braken tijdens het fietsen. Op last van de NVWA moest de verkoop van de bakfietsen half februari gestaakt worden omdat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden.