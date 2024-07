Omroep Flevoland Brandweer aan het werk bij de stalbrand in Zeewolde

NOS Nieuws • vandaag, 04:37 • Aangepast vandaag, 05:08 Meerdere paarden omgekomen door stalbrand bij manege in Zeewolde

In een paardenstal bij een manege in Zeewolde is vannacht brand uitgebroken. Daarbij zijn waarschijnlijk 18 paarden omgekomen, meldt een woordvoerder van de brandweer aan de NOS. Twee dieren konden uit de stal worden gered.

De brand brak even na middernacht uit aan de Bosruiterweg, waar een ruitersport- en menvereniging is gevestigd. De stal was niet meer te redden, meldde de brandweer even na enen. Wel wist de brandweer te voorkomen dat de vlammen konden overslaan naar een naastgelegen woning en bijgebouw.

In de stal stonden paarden van meerdere eigenaren uit de omgeving. Het vuur is waarschijnlijk in het dak ontstaan, maar hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk.