Honderden mensen nemen afscheid van Wieteke van Dort in Den Haag

Het afscheid van de Haagse zangeres en actrice Wieteke van Dort trok vandaag veel belangstelling. Volgens een woordvoerder van de familie kwamen zeker 700 mensen bij elkaar in de Kloosterkerk in Den Haag. Van Dort overleed vorige week op 81-jarige leeftijd.

Veel aanwezigen droegen een melati-speldje, een herdenkingssymbool van de Indische gemeenschap in Nederland. "Het was vooral een samenkomst van veel mensen die een link hebben met Nederlands-Indië", aldus de woordvoerder. Van Dort werd geboren in Soerabaja, de hoofdstad van Oost-Java, en greep in personages en liedjes vaak terug op haar jeugd in voormalig Nederlands-Indië.

'Van jongs af aan een begrip'

De zegsman spreekt van een zeer bijzondere bijeenkomst. "Wieteke was een van de laatste levende symbolen van het oude Indië. De aanwezigen durfden hun tranen te laten gaan."

De belangstellenden voor het afscheid bleven lang in de kerk om herinneringen op te halen of te genieten van de muziek van Wieteke, schrijft Omroep West. "Ze is van jongs af aan een begrip voor ons geweest", zei een van de aanwezigen tegen de regionale omroep. "Ze was zelfs bij ons huwelijk", zegt een ander.

Tante Lien

Van Dort is bekend van programma's als De Stratemakeropzeeshow en J.J. De Bom/voorheen De Kindervriend. Als Tante Lien werd ze bekend door de Late Late Lien show. Deze oude Indische dame begroette het publiek steevast met "lieve luitjes" en was direct een groot succes. Van Dort trad geregeld op bij evenementen waar Indonesië centraal stond.

Van Dort overleed op 16 juli, een week na haar echtgenoot Theo Moody, met wie ze ruim 50 jaar getrouwd was. Twee maanden geleden werd bekendgemaakt dat ze ernstig ziek was en uitgezaaide kanker had. Ze wordt donderdag in besloten kring gecremeerd.