Reclame Fossielvrij Reclame voor een vliegreis in een bushokje

In samenwerking met Oost NOS Nieuws • vandaag, 13:03 Zwolle gaat reclame voor verre vliegreizen toch niet verbieden

Zwolle gaat toch geen verbod invoeren op reclame voor verre vliegreizen, cruises of andere 'producten' waarbij fossiele brandstoffen worden gebruikt. Een meerderheid van de gemeenteraad wilde de advertenties in bushokjes en op reclamezuilen verbieden, maar uit onderzoek blijkt dat het juridisch niet haalbaar is, meldt regionale omroep Oost.

Er zijn in Nederland verschillende gemeenten die 'fossiele reclames' aan banden hebben gelegd, maar Zwolle was de eerste gemeente die 'fossiele reclame' volledig wilde verbieden.

Een meerderheid in de gemeenteraad nam vorig jaar een motie aan die was ingediend door GroenLinks. "Fossiele brandstoffen brengen ernstige schade toe aan aan de gezondheid van de mens en de staat van het klimaat", aldus de motie.

Vrijheid van meningsuiting

Het idee was dat Zwolle het verbod zou opnemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), een lokale wet, waarin allerlei voorschriften, beperkingen, vergunningen en ontheffingen staan, maar het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het verbod er toch niet in op te nemen.

Het Zwolse college wijst erop dat reclame langs de openbare weg onder de vrijheid van meningsuiting valt. Ook is niet duidelijk wat er allemaal onder fossiele reclame valt, stelt het college. Het is bovendien bang dat een lokaal verbod, alleen in de Overijsselse hoofdstad, tot rechtszaken gaat leiden. Het woord is nu weer aan de gemeenteraad van Zwolle.

Duurzame reclamecode

Elders in Nederland werken gemeenten aan andere manieren om fossiele reclame te beperken. Zo ontwikkelt Wageningen een 'duurzame reclamecode'. Het college heeft aangegeven daarin "in ieder geval uitgangspunten op te stellen om reclame voor ongezond eten, gokken en fossiele brandstoffen te verminderen en uiteindelijk te weren, om te beginnen in de abri's."

In Bloemendaal wordt geen reclame meer gemaakt voor vlees, zuivel of fossiel op de borden die om lantaarnpalen staan. In Tilburg heeft GroenLinks een initiatiefvoorstel ingediend voor 'fossielvrije en vleesloze commerciële buitenreclame'.